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官員：香港確診數字會在高點維持一段時間

中央社／ 台北31日電

官方香港電台今天報導，港府醫務衛生局局長盧寵茂表示，「近日確診數字已去到高位」，相信COVID-19疫情會在高點維持一段時間，主要原因包括節日假期以及香港增加了與外地人員流通。

盧寵茂上午在一個電台節目作了上述表示。至於病亡個案有所上升，盧寵茂說，其中有40%並非直接由COVID-19引發的死亡，確診新冠致死率相較去年及2020年為低，但他提醒長者及未打齊疫苗人士的病亡率仍然高。

盧寵茂表示，一老一幼是高風險人群，香港目前的嬰幼兒接種率只有23%，仍屬低水平，今年至今已有12名小童因新冠病亡。

對於香港即將與中國大陸通關，港府會否調整陸方抵港人士疫苗接種要求一事，盧寵茂說，通關是眾望所歸，但香港政府會檢討疫苗要求，總體原則是考慮不同地方疫情帶來的風險，希望做到一致性。

香港當局陸續放寬防疫措施後，確診病例持續攀升，港府昨天通報新增2萬7830例染疫，創3月17日以來新高，其中境外移入占946例，其餘均為本土病例。

衛生防護中心並通報72名確診者病亡，也創疫情反彈以來單日新高。

新冠肺炎

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