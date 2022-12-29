快訊

排超長！快卸任管中閔PO文揪台大生拍照 校長室今湧百人搶拍

未料到來勢洶洶 陸專家：北京恐已超過8成民眾感染新冠

台中豐原工廠大火！3人搶救後宣告不治 家屬赴醫院悲痛落淚

中國COVID-19疫情竄起 專家憂成新變異株溫床

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導

隨著中國取消COVID-19清零措施，病毒得以在擁有全球1/5人口的中國境內迅速傳播。公衛專家警告，中國可能成為新型變異株誕生的「潛在溫床」。

法新社報導，中國幾乎所有民眾都對先前的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情缺乏免疫力，且其中許多人都還沒接種疫苗，引發其他國家和專家們的擔憂。

日內瓦大學（University of Geneva）全球衛生研究所（Institute of Global Health）所長法拉歐（AntoineFlahault）告訴法新社，每一次新的感染都會增加病毒變異機會。

他表示：「14億人突然暴露在SARS-CoV-2新型冠狀病毒的情況，顯然創造了容易出現新變異株的條件。」

曾任世界衛生組織（WHO）首席科學家的斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）指出，很大一部分中國人容易被感染，部分原因在於許多老年人沒接種疫苗或追加劑。

她向網路版的「印度快報」（Indian Express）表示：「我們需要密切關注任何新出現的相關變異株。」

為因應激增的病例數，美國、義大利、日本、印度和馬來西亞本週都宣布，將對中國旅客加強檢疫措施。

印度及日本已經宣布，將強制所有來自中國的入境旅客進行核酸檢測（PCR），這也是法拉歐認為可望解決北京當局疫情資訊延遲的方法之一。

法拉歐說：「如果我們成功對來自中國的任何旅客身上鑑定出的所有病毒進行採樣和定序，就幾乎能在新變異株出現並在該國傳播時馬上得知。」

他也指出：「任何變異株，如果比先前的主要變異株更容易傳播，例如BQ.1、B2.75.2、XBB、CH.1或BF.7，肯定代表著威脅，因為它們會引起新的疫情浪潮。」

「然而，就我們所知，這些已知的變異株似乎都未表現出令症狀加劇的任何特定新風險，不過未來出現的新變異株仍有可能會發生這種情況。」

新冠肺炎

延伸閱讀

苗縣+699 衛生局：近2周確診病例數有上升趨勢

陸流行BF.7台灣能否守住？羅一鈞點「1關鍵」：傳播可能性低

唾液PCR不準？王必勝：桃機有經驗 準確度沒問題

陸入境全篩卻不搭防疫計程車？周志浩：造成威脅再做也不遲

相關新聞

未料到來勢洶洶 陸專家：北京新冠感染率可能已超80%

中國大陸鬆綁新冠疫情防控措施後，北京等地自12月初起，就迎來感染高峰。對此，中疾控流行病學前首席科學家曾光在29日的一場...

香港專家建議 農曆年後可考慮逐步取消「口罩令」

香港12月29日起，取消入境強制核酸檢測及限制社交距離等絕大多數的防疫規定，但仍維持「口罩令」。對此，港府專家顧問、疫苗...

中國大陸盛行變異株BF.7恐竄全球？美專家：可能躲過現行療法

中國在新冠肺炎疫情升溫之際解除防疫限制，專家對於造成中國疫情主要的變異株BF.7是否將會影響美國，感到憂心。

港取消防疫措施有爭議 有議員要求大陸居民到港需打疫苗

香港取消多數防疫措施後續有爭議，有立法會議員反對港府取消疫苗通行證，並建議通關後大陸居民與海外非香港居民一樣要完成疫苗才...

香港放寬防疫、口罩令不解禁 非港人治新冠需自費2萬3千元

香港28日宣布取消入境強制核酸檢測、限制社交距離等絕大多數防疫規定，但「口罩令」仍繼續維持。而非香港居民入境香港後若染疫...

北京醫院急診激增5倍 西安殯儀館排隊家屬空地焚屍

中國新冠疫情嚴重，醫療機構救治壓力持續加大。北京朝陽醫院急診科副主任梅雪透露，該醫院急診內科的病人從以前每日約100多人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。