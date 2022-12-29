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香港日增2萬4895例COVID-19確診病例

中央社／ 香港29日電

香港今天新增2萬4895例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中海外移入占1306例，本土感染2萬3589例。

此外，過去一天香港再有62名確診者死亡。

儘管香港的感染人數已連續多天超過2萬例，但當局今天起取消大部分防疫措施，令港人生活基本復常，例如進入餐館不必再掃描可以追查行蹤的手機軟體，也不用出示接種疫苗紀錄。

此外，無論在室內或室外，市民聚集的話，已沒有人數及距離限制。

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