疫情升憂染疫 中國民眾興起赴澳門「疫苗旅遊」

英國金融時報（FT）報導，渴望接種mRNA疫苗的中國大陸民眾正湧向澳門，並將澳門唯一一家向遊客提供疫苗接種的醫院疫苗預約一空。

中國政府尚未批准外國COVID-19疫苗供本國公民使用，而是依賴本國科興和國藥集團的疫苗。金融時報26日的報導引述分析表示，與使用mRNA技術的西方疫苗相比，科興和國藥疫苗提供的免疫水平較低。

報導說，中國大陸民眾很快就將澳門的疫苗接種名額預訂一空。中國公民可進行自由的7日旅行而不必在返回時接受檢測。

澳門醫院一名客戶服務人員說，本月初中國大陸爆發最新一波COVID-19疫情以來，他的電話一直就響個不停，近日因感染病毒取消預約的顧客人數也有所增加。

據表示，這些疫苗需付費，一劑在170至210美元之間。27歲的東莞居民艾薇10月在澳門科技大學醫院接受了第一劑mRNA疫苗，這是當時當地唯一為付費遊客注射疫苗的地方，而當她上週回到醫院再打第二針時，發現疫苗接種名額已被預訂至本月底。

另據日經評論報導，中國大陸居民正成群結隊越過邊境到澳門接受疫苗注射，而鄰近的香港最近也放寬規定，允許遊客接受mRNA注射。

在香港，德國疫苗BNT的中國經銷商復星醫藥26日披露，公司已獲香港政府的正式批准，可以為遊客提供疫苗。香港政府本週稍早時還將所有可用的COVID-19疫苗註冊為藥品，這使得這些疫苗可在全市範圍內供應。

報導表示，香港的某些診所可免費提供COVID-19疫苗給陸客。許多中國大陸居民正急切地等待恢復與香港的無隔離出境遊。

中國國家衛健委日前公布，赴中國的旅客將無需再申請健康碼和入境後進行隔離，但行前48小時需進行核酸檢測；同時還將取消國際客運航班數量管控措施，並逐步恢復中國公民出境旅遊。

深圳居民吳貝兒告訴日經新聞，「一旦邊境重新開放，沒有隔離要求，我就會在香港預約疫苗」，「我相信BioNTech疫苗的副作用會比中國疫苗弱得多，在這一輪感染中提供更好的保護」。