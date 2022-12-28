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連戰出版回憶錄 談兩岸、319槍擊案取消的選前之夜講稿

對中港航班只開放4機場 香港「鄭重要求」日本取消倉促決定

中央社／ 香港28日綜合外電報導
圖為旅客從香港國際機場入境資料圖。中通社
圖為旅客從香港國際機場入境資料圖。中通社

中國COVID-19病例急遽增加，日本宣布30日起來自香港及中國航班只可降落東京、大阪及名古屋等4個機場。香港當局今天要求日本取消這項對直飛航班的限制。

法新社報導，香港對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也採取類似防疫限制，包括很快就對載有確診乘客的航空公司祭出禁飛措施，並且對爆發疫情的主要國家停航。

北京「清零」策略大轉向後，中國各地病例數激增，日本本週成為率先針對中國實施旅遊限制的國家之一。

香港也受到牽連。日本宣布30日起香港直航日本航班只可降落東京成田、東京羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場。

香港運輸署今天指出，「對日本當局在旅遊旺季作出的這一倉促決定感到非常失望」，並表示已經聯繫日本駐香港領事館，「鄭重要求」取消30日生效的此一決定。

香港運輸署表示，航空公司接獲通知，未來幾天仍可安排沒有乘客的飛機飛往所有機場，接載港人回港。

30日凌晨零時起，從中國赴日旅客入境時要檢測，不過這項措施不包括港澳出發旅客。

新冠肺炎 香港 機場 日本

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