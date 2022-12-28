疫情海嘯下大陸放寬出入境 多國考慮採取措施

12月25日，中國國家衛健委宣布從即日起，不再發布每日疫情訊息，相關疫情信息將由中國疾控中心發布，供參考和研究使用。次日，中國國家衛健委又宣布將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，並從2023年1月8日起，解除對新型冠狀病毒感染采取的甲類傳染病預防、控制措施。

根據中國疾控中心網頁發布的數據，12月26日和12月27日，中國全國報告新增新型冠狀病毒感染確診病例分別為4436例和5231例，但這些數字顯然只是中國實際每日新增感染人數的冰山一角。

各地出現感染海嘯

杭州市衛健委網頁12月26日發布信息稱，浙江日新增報告陽性人員數已突破100萬例，預計浙江高峰將提前到達，在元旦前後進入高位平台期，期間日新增陽性人員最高將達200萬，高峰期預計維持一周左右。

《四川日報》12月28日的消息稱，四川省疾控中心發布的問卷顯示，省內的冠病感染率為63.52%。消息說，根據四川省疾控中心發布的該省新冠感染情況問卷調查（第二次）結果，四川21個市州183個縣（區、市）的158506名被調查者的感染率為63.52%，較12月19日首輪調查結果（46.93%）上升16.59個百分點，四川疾控認為，本次調查人群的新冠病毒實際感染率應高於63.52%。官方數據顯示，四川2022年常住人口為8372萬。

路透社記者本周二在成都華西醫院外採訪到一位不願透露姓名的救護車司機。他說：我從事這項工作已經30年了，現在是最繁忙的一段時間。記者看到，華西醫院急診科和附近的發燒診所都排著長隊。大多數被救護車送來的人都在吸氧。一位急診科藥房工作人員說，幾乎所有的病人都感染了新冠病毒。醫院沒有新冠專用藥品的庫存，只能提供治療咳嗽等症狀的藥物。

人民網12月28日報導，記者從首都醫科大學附屬北京朝陽醫院了解到，近兩周該院急診醫學科持續高位運行。北京朝陽醫院急診科副主任梅雪說，以前每天急診內科的病人大概約100多人，現在每天患者激增至450到550人，其中以老年人、合並基礎病的危重症患者為主，病情較為嚴重。

據中國新聞周刊消息，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發12月19日談及北京疫情形勢時說，這次新冠疫情的感染高峰不是一般的高，是疫情海嘯。他預計北京在接下來一到兩周內會迎來重症高峰。

中國放開疫情管控後，新冠病毒感染數據沒有了大規模核酸檢測的支撐，百度疫情指數、新冠城市數據庫等成為普通人了解疫情發展的主要工具。

修改新冠死亡標準引發質疑

由於中國官方最近改變了新冠死亡標准，只把死於與新冠病毒感染直接相關的呼吸衰竭的人統計進來，官方公布的新冠死亡人數從12月7日政府放棄清零政策以來僅有數例。12月20日，在國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會上，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，目前判定新冠死亡的標准是，由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，而因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡。這一做法與西方國家目前通用的新冠死亡標准大相徑庭，也掩蓋了與新冠相關的死亡病例的真實情況，比如排除了新冠導致基礎疾病加重引起的死亡。此外，中國對新冠死亡病例的統計也僅憑醫院召集的專家組判定，在家中或其他地方的死亡病例都不算在內。

世界衛生組織突發衛生事件規劃執行主任邁克爾瑞安12月21日表示，中國對新冠死亡的界定是不充分的。他說，新冠死者往往死於許多不同的身體系統衰竭，中國的方法將大大低估與新冠相關的真實死亡人數。

《紐約時報》12月26日一篇題為「病例激增，中國官方新冠死亡數字引發質疑」的文章寫道，對於突然停止控制疫情造成的損害，執政的中共可能有政治動機進行淡化。中國最高領導人習近平將中國早些時候在限制新冠死亡上所取得的成功描繪為中國比西方優越的證據，如果死亡人數太多，這種說法就很難站得住腳。該報援引詹姆斯敦基金會的中國政治專家林和立表示，如果他們公開死亡數字，將對黨的威望造成重大打擊。

三周來，從北京到廣州，許多地方殯儀館外載屍車排著長隊，火葬場堆滿了遺體。知名人士的死亡訃告也在激增，死因卻並不公布。

放寬出入境措施引發擔憂

12月26日，中國官方宣布自2023年1月8日起，取消入境人員的全員核酸檢測及集中隔離措施，入境人員只需要在行前48小時內獲得陰性測試結果。次日，中國國家移民管理局也宣布了從2023年1月8日起有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照等措施。

中國在目前國內新冠疫情高漲的情況下不再對中國居民出境設限重新引發了人們對該國可能輸出新變異株的擔憂，一些國家開始採取有關措施。

日本首相岸田文雄12月27日宣布，自12月30日起，7天內有中國旅居史的旅客，將在入境日本時接受落地檢，如果被檢測出陽性，原則上會進行7天隔離。印度也宣布了類似的舉措。

韓國已將中國列入其目標檢查國家名單，要求旅客在體溫超過37.3攝氏度時接受新冠檢測。

據彭博社報導，一名不具名美國官員說，華盛頓目前在與公共衛生專家和國際合作伙伴進行磋商，並將根據磋商結果考慮對來自中國的入境旅客採取新的入境管制措施。

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