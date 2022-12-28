日本限制陸港澳航班「只能用4機場」日網批無能：要禁止所有大陸人入境

大陸國家衞健委日前宣布將由明年1月8日起鬆綁邊境，調整新冠病毒的防控級別，無須對入境人士採取檢疫傳染病管理措施。隨後日本政府便公布由本月30日起大陸及港澳赴日航班只可以使用4個限定機場以應對中國旅客。不過日本網友似乎對決策不滿，在Twitter要求政府全面禁止中國人入境。

大陸國家衞健委日前宣布2023年1月8日起調整新冠病毒的防控級別，入境人士無須進行核酸檢測和隔離檢疫，變相「開關」。全球多國隨即公布措施對中國入境人士實行限制，日前日本首相岸田文雄就發表12月30日起來自大陸及港澳赴日航班只可以使用東京羽田、成田、名古屋中部及大阪關西4個機場，來自大陸直航及7天內有到訪中國紀錄的入境人士也需要進行檢測。

雖然日本政府為防止新冠病毒擴散調整了對中國入境人士的入境要求，但似乎因為大陸確診數字持續增加、有媒體也報導藥物搶購潮，日本民眾對決定非常不滿，批評政府無能、要求全面禁止中國人入境。

有日本網友認為，大陸的變異病毒株與日本不同，特別是春節將到，擔心開放中國旅客入境會將病毒帶入日本，甚至引伸出新的病毒株。12月30日實施的新措施指明，若入境人士被檢測到患上新冠會被送隔離設施。有很多網友就講到，大陸搶藥潮嚴重，擔憂會有染疫的中國人特意到日本接受免費治療。狠批岸田政府只往錢看而忽略民眾的訴求。

日本民眾對決定非常不滿，批評政府無能、要求全面禁止中國人入境。圖／翻攝自推特

雖然日本政府為防止新冠病毒擴散調整了對中國入境人士的入境要求，但似乎因為中國確診數字持續增加，有媒體也報導藥物搶購潮。圖／翻攝自推特

有部分網友認為除了對中國人進行規管外，因為中國人能經過高鐵等交通手段從香港入境日本，亦應該全面禁止從香港、澳門和台灣赴日的人士入境，才能真正杜絕病毒。圖／翻攝自推特

有部分網友認為除了中國大陸的人進行規管外，因為大陸人能經過高鐵等交通手段從香港入境日本，亦應該全面禁止從香港、澳門和台灣赴日的人士入境，才能真正杜絕病毒。不過，也有網友認為因為大陸尚未邊境開放，預定乘搭航機赴日的人基本都是香港旅客，新措施令他們的行程受阻實在十分可惜。

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文章授權轉載自《香港01》