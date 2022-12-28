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美國馬來西亞擬跟進查驗 中國旅客出國壓力漸增

中央社／ 北京28日電

因應中國取消入境隔離後出國人數將大增，繼日本、韓國、義大利、印度宣布加強中國入境旅客防疫措施後，美國及馬來西亞考慮比照辦理。中國則以「防疫不應影響人員交往」回應。

路透社引述一名美國官員透露，美國政府對中國COVID-19病例激增及通報病毒傳播數據的透明度感到擔憂和質疑。若缺乏病毒基因組測序數據，一旦出現新的變種病毒將難以辨識，因此正考慮針對來自中國的旅客採取預防措施。但報導並未提到更多細節。

星島日報引述馬來西亞媒體報導，為因應「境外輸入病例劇增」的風險，馬來西亞衛生部27日宣布，將加強相關因應方案，包括加強對COVID-19相關資訊的數位化管理、強化病例監測等6項方案。但報導並沒有指明這些方案是針對「中國入境」旅客。

在此之前，日本首相岸田文雄27日基於中國境內COVID-19疫情狀況宣布，自30日起在入境時對中國入境旅客實施病毒篩檢。如果測得陽性就必須接受原則為7天的隔離，希望避免日本遭中國急速擴大的疫情波及。

印度23日出現首例自中國入境者確診COVID-19，引起民眾恐慌。印度衛生和家庭福利部隨後宣布，來自中國、香港、日本、泰國和韓國的國際旅客，必須出示核酸檢測陰性證明，且抵達印度時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者，將被隔離。

韓國疾病管理廳21日即宣布，中國已自16日起被列入「檢疫查驗重點國家」的名單中。但強調措施並非入境限制，而是在韓國仁川機場的入境檢疫階段，針對「感染風險高、且需要集中管理」者加大入境篩查力度。

義大利外交和國際合作部日前表示，鑑於中國疫情爆發，米蘭馬爾片薩（Malpensa Airport）將針對中國入境旅客進行核酸檢測，預計執行到2023年1月30日。

中國外交部發言人汪文斌27日被問到岸田文雄宣布，日本30日起對中國入境旅客實施病毒篩檢回答，當前需要各方科學抗疫、攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復成長。中方始終認為，「各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往」。

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