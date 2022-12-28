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港媒：港陸通關要防止引發疫情倒灌

中央社／ 香港28日電
圖為在香港機場等候離港的旅客。中通社
圖為在香港機場等候離港的旅客。中通社

中國大陸和香港之間預定下月8日恢復免檢疫正常通關，有香港媒體指出，兩地通關固然是好事，但也要防止大陸疫情向香港倒灌。

星島日報今天發表社論表示，港人對通關既喜且憂，喜的是終於可免檢疫回鄉探親和公幹，憂的是時間緊逼，通關配套未必能及時到位，甚至不排除大陸民眾為避疫，逆向來港團聚，令COVID-19疫情倒灌香港。

社論指出，若繼續維持目前「來港易」機制，大陸民眾在抵港前毋須做核酸檢測，而是進入社區第二天才做，如此隨時讓潛在感染者將病毒帶進社區，令本地感染個案飆升，當下受疫情和流感夾擊的公營醫療系統勢必不勝負荷，非市民所樂見。

因此，港府當前首要之務並非緊隨大陸大幅放寬防疫措施，而是如何在兼顧兩地疫情變化和風險管理上做好逐步、有序通關措施。

社論表示，國外也如同香港渴望能早日與大陸恢復通關，但面對大陸疫情井噴式爆發，印度、義大利和日本都要求陸客入境時做核酸檢測，港府因應新形勢，或應考慮暫時也這樣做，以策安全。

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