德語媒體：中國新冠政策的驟變表明其制度的不可預測性

（德國之聲中文網）"通過對台灣侵略性的行動，北京政府顯然希望轉移人們對人滿為患的中國醫院的注意。今後幾周，中共災難性的疫情管理可能奪取數以百萬計的生命。對台灣的劍拔弩張表明，以獨裁者習近平為首的集團有多危險，當其受到壓力時會做出什麼。"--《慕尼黑信使報》對中國軍機周末大肆穿越台灣防空識別區的行為做出了這樣的評論。

作者接著指出，在這樣的背景下，德國在擴大5G網絡方面對中國表現出的天真更讓人感到震驚。文章寫道："不加限制地使用網絡設備制造商華為的組件，可能很快使德國成為面對中國間諜攻擊束手無策的受害者，就像它之前因北溪管道成為俄羅斯能源訛詐的受害者一樣。而且，就像在烏克蘭一樣，下一場大戰的輪廓已在地平線上若隱若現，會令我們的國家遭受措手不及的影響。"

文章稱，反對黨領袖梅爾茨（Friedrich Merz）在要求現政府和總理 "承擔更多領導責任 "時觸及了現政府的一個痛點。"如果歐洲最強大的國家成為另一個暴力獨裁政權的人質，讓歐洲落入下一個陷阱，那是不可原諒的。肖爾茨難道就沒有從默克爾可怕的錯誤中學到點什麼嗎？"

中國的風險被低估

《商報》文章援引彭博新聞社指出，僅在12月20日這一天，中國就有3700萬人感染上新冠，社交網絡上流傳著屍體裝在塑料袋裡，堆放在醫院走廊的視頻。

文章寫道，"在動則就對成百上千萬公民頻繁封城之後，北京政府現在對病毒放任自流。現在，病毒正在襲擊保護不力、迄今免疫不足的人群。這表明：中國驟然改變新冠政策是一場災難，顯示出市場可能還是低估了中國帶來的風險。而作為世界工廠和主要客戶的中國，不會像原材料供應國俄羅斯那樣容易被取代。當這一體系變得不穩定，從而可能具有攻擊性時，就會出現非常大的危機。"

文章認為，"部分出於經濟原因而推出的新的新冠政策再次清楚地表明了中國制度的不可預測性以及最終的不穩定性。在過去的金融危機中，投資者往往本著"他們控制著一切，不會出錯"的信念，對北京領導層給予很大的信任。但是，在西方現在也有的獨裁國家比民主國家更穩定的觀點，其實是一派胡言。"

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