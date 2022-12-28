日本加強管控 對陸客強制性篩檢

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
大陸明年一月恢復出境旅遊，數據顯示大陸遊客最關注的海外目的地為日本。圖為東京的藥妝店。（法新社）
大陸明年一月恢復出境旅遊，數據顯示大陸遊客最關注的海外目的地為日本。圖為東京的藥妝店。（法新社）

中國大陸將從明年1月加速開放邊境、擴增國際客運航班數量，促使悶了三年多的中國大陸民眾蜂擁至旅遊網站搜尋出國資訊，以日本、泰國及南韓最受歡迎。日本昨（27）日卻對這股熱情澆下冷水：30日起加強對陸邊境管制，新抵達或入境七天內的大陸旅客都須接受新冠篩檢，並且限制增加往返大陸的航班。

此外，印度、南韓與義大利日前也紛紛宣布對來自大陸的入境者管制措施。印度衛生部日前宣布，來自大陸、香港、日本、泰國和南韓旅客，須出示核酸陰性證明，入境時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者將被隔離。

日本首相岸田文雄宣布，30日午夜起將要求從中國大陸入境日本的旅客，都須強制接受新冠篩檢，對象也擴及過去七天入境的大陸旅客，篩檢結果呈陽性者須在指定設施隔離七天，並且接受基因分析，判定是否有偵測到新的變種病毒。

政府也將不允許航空業者加開往返中國大陸的班機，但未說明細節。岸田說：「為了避免進入我國的新冠病例進入我國，我們把努力聚焦於入境調查與機場。（中國大陸）中央和地方政府、以及政府和民間之間的感染資訊有龐大的落差，因此很難詳盡瞭解情勢，日本國內也愈來愈擔心。」

大陸為三年多來的嚴格境管畫下句點，消息宣布的一個半小時內，民眾湧向旅遊網站搜尋出國旅遊資訊。

新冠肺炎

延伸閱讀

苦主崩潰！中港澳赴日航班限用4機場 旅程GG機票白買了

日本將對大陸入境者篩病毒 黃立民：國內應做好兩件事

1/8起正常通關大陸 香港人：等3年終於可回鄉過年

日對陸祭入境管制措施我國跟進？莊人祥：維持發快篩

相關新聞

大陸入出境 1月8日起大鬆綁

中國大陸廿六日夜間宣布，明年一月八日起將新冠感染降級並取消入境隔離等措施，昨天進一步發布鬆綁方案，持入境前四十八小時核酸...

港與陸通關在即 醫療資源告急

中國大陸宣布明年一月八日起取消入境隔離及核酸檢測，香港政府說正爭分奪秒，雙軌並行推進通關籌備工作。不過，香港近日新冠病例...

大陸解封 估將有4億人染疫、近百萬死

大陸宣布新冠感染自明年一月八日起由「乙類甲管」降級為「乙類乙管」，大陸國家疾控局傳防司長雷正龍表示，調整後由於不對傳染源...

陸人趕辦護照 入境需求更熱

大陸宣布明年一月八日起恢復出境旅遊、入境者取消集中隔離等，消息發布後，點燃民眾出境旅遊的熱情，不到一小時，旅遊網路平台的...

大陸新冠降級 我年後評估

中國大陸26日宣布，明年1月8日起，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，將新冠肺炎解除預防及管制措施；我國目前新冠肺炎歸類...

入境大陸機票 量價齊升

大陸國家衛健委26日深夜公告將在明年1月8日起對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」後，其中提出將取消入境後全員核酸檢測和集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。