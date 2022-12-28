日本加強管控 對陸客強制性篩檢

中國大陸將從明年1月加速開放邊境、擴增國際客運航班數量，促使悶了三年多的中國大陸民眾蜂擁至旅遊網站搜尋出國資訊，以日本、泰國及南韓最受歡迎。日本昨（27）日卻對這股熱情澆下冷水：30日起加強對陸邊境管制，新抵達或入境七天內的大陸旅客都須接受新冠篩檢，並且限制增加往返大陸的航班。

此外，印度、南韓與義大利日前也紛紛宣布對來自大陸的入境者管制措施。印度衛生部日前宣布，來自大陸、香港、日本、泰國和南韓旅客，須出示核酸陰性證明，入境時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者將被隔離。

日本首相岸田文雄宣布，30日午夜起將要求從中國大陸入境日本的旅客，都須強制接受新冠篩檢，對象也擴及過去七天入境的大陸旅客，篩檢結果呈陽性者須在指定設施隔離七天，並且接受基因分析，判定是否有偵測到新的變種病毒。

政府也將不允許航空業者加開往返中國大陸的班機，但未說明細節。岸田說：「為了避免進入我國的新冠病例進入我國，我們把努力聚焦於入境調查與機場。（中國大陸）中央和地方政府、以及政府和民間之間的感染資訊有龐大的落差，因此很難詳盡瞭解情勢，日本國內也愈來愈擔心。」

大陸為三年多來的嚴格境管畫下句點，消息宣布的一個半小時內，民眾湧向旅遊網站搜尋出國旅遊資訊。