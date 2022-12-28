入境大陸機票 量價齊升
大陸國家衛健委26日深夜公告將在明年1月8日起對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」後，其中提出將取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，大陸的出入境需求也開始大幅上升，並體現在國際機票的預訂與價格波動上，旅遊平台數據發現，跨境政策優化後入境大陸需求比出境上漲更快。
攜程數據顯示，昨（27）日上午入境中國大陸機票訂單較26日同期成長四倍，是出境機票訂單漲幅的1.6倍；入境機票平均價格也較26日上漲8.6％，入境大陸機票整體呈現「量價齊升」的狀態。
27日上午大陸出境機票訂單亦較26日大幅上漲，整體增加254％，機票平均價格下跌12.9％。出境機票整體呈現「量升價跌」的趨勢。
據澎湃新聞，攜程數據顯示，新加坡、南韓、香港、日本、泰國的機票訂單增幅名列前茅，成為跨境限制首開後的前五熱門出境目的地。其中，以新加坡為目的地的出境機票訂單增速最高，大增六倍；餘下前四國家或地區普遍增長四倍左右。英美、澳洲長線目的地的出境機票訂單也有所增長，但距離亞洲地區的增幅還有一定差距。
從出境機票價格波動來看，27日有多個亞洲目的地的機票平均價格下跌明顯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言