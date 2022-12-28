入境大陸機票 量價齊升

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

大陸國家衛健委26日深夜公告將在明年1月8日起對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」後，其中提出將取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，大陸的出入境需求也開始大幅上升，並體現在國際機票的預訂與價格波動上，旅遊平台數據發現，跨境政策優化後入境大陸需求比出境上漲更快。

攜程數據顯示，昨（27）日上午入境中國大陸機票訂單較26日同期成長四倍，是出境機票訂單漲幅的1.6倍；入境機票平均價格也較26日上漲8.6％，入境大陸機票整體呈現「量價齊升」的狀態。

27日上午大陸出境機票訂單亦較26日大幅上漲，整體增加254％，機票平均價格下跌12.9％。出境機票整體呈現「量升價跌」的趨勢。

據澎湃新聞，攜程數據顯示，新加坡、南韓、香港、日本、泰國的機票訂單增幅名列前茅，成為跨境限制首開後的前五熱門出境目的地。其中，以新加坡為目的地的出境機票訂單增速最高，大增六倍；餘下前四國家或地區普遍增長四倍左右。英美、澳洲長線目的地的出境機票訂單也有所增長，但距離亞洲地區的增幅還有一定差距。

從出境機票價格波動來看，27日有多個亞洲目的地的機票平均價格下跌明顯。

新冠肺炎

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