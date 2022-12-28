大陸新冠降級 我年後評估

中國大陸26日宣布，明年1月8日起，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，將新冠肺炎解除預防及管制措施；我國目前新冠肺炎歸類《傳染病防治法》第五類，尚未降級，對此，指揮中心指揮官王必勝昨（27）日表示，「會按照自己的步驟去做，不會跟著中國大陸的腳步做。」最快於農曆年後評估是否更改通報定義、降類。

蔡總統昨日記者會也被問及，中國大陸即將解封，兩岸交流是否會逐步恢復，她表示，我們採取與病毒共存，相關防疫措施鬆綁，但也要注意疫情可能反撲，在防疫上收放要如何拿捏，專家的意見非常重要，行政院會以專家的意見做最好的考量。她認為，疫情不確定性仍高，要小心處理。

大陸「全面解封」、將新冠改名「新型冠狀病毒感染」，王必勝認為，「無論怎麼改名，不影響疾病本質」。王必勝也分析，針對中國大陸防疫大鬆綁，此舉不只對台灣，對世界都會有影響，往後前往大陸的措施變得簡單，不管工作或是唸書旅遊都比較方便。

王必勝也評估，大陸疫情將延燒二至三個月，這個時機點「疫情還是滿嚴重」，建議民眾先打疫苗再進入中國大陸。

至於針對大陸人士來台因應做法，他表示，我針對大陸來台的民眾是否嚴格管制入境措施，指揮中心已討論，目前沒有結論，將評估後公布做法。

國內疫情連七天上升，昨新增24,427例本土個案，與上周二相較，增幅達四成三，為相隔一個多月再度突破2萬例。

我國疫情紓困條例期限至明年6月底，王必勝表示，針對新冠肺炎降類、通報定義，指揮中心內部已經討論許久，不會等到明年6月，台灣將觀察先進國家做法，包含美國、日本是否移除緊急公衛事件，或是國內的疫情是否趨近流感化。並視國內疫情，最快在農曆年後就會評估我國是否更改通報定義、降類。

陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁說，大陸不僅將新冠肺炎更名為新冠感染，連確診者都不需隔離了，可說是把新冠肺炎當作是「感冒」，但台灣降級仍應循序漸進、逐步解封，這是對人命、健康的重視，讓人命傷亡降到最低，「別人怎麼走那是別人的路，台灣應該走自己的路」。

洪子仁表示，中國大陸於病毒防疫路徑及思維與台灣及世界各國一樣，但大陸把過程壓縮在極短時間內完成，勢必提高染疫、死亡人數，增加醫療量能負擔；預估此波大陸疫情至明年2月感染率約三成，共4.2億人感染，以致死率為萬分之10計算，近百萬人死亡，要如何控制感染人數，為大陸最重要的挑戰。

（記者許政榆、沈能元、謝柏宏、楊文琪）