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陸死亡數字失真 傳殯儀館、醫生威脅家屬需承諾「非因染疫過世」

中央社／ 台北27日電
圖為上海一名病患被送至醫院。 歐新社
圖為上海一名病患被送至醫院。 歐新社

中國快速放開疫情管制，同時又以各種方式壓低相關死亡數據。有殯儀館櫃台貼出告示，要求辦理的家屬承諾死者並非死於COVID-19；還有網友說，醫生威脅死亡證明上不能寫「新冠肺炎」。

在社群平台推特（Twitter）和微信上，近日都流傳北京、上海、廣州等地殯儀館大排長龍，或是在火葬場排隊拿號等待的影片。還有影片稱，在北京的醫院太平間內，冰櫃早已不敷使用，更多包裹好的遺體堆放在外。

不過，中國近期疫情大爆發究竟有多少人染疫死亡，官方無法提出可信且有效的數據。

有網友在微信朋友圈發文控訴，「現在是公開造假，而且逼著你配合造假」。他的母親12月25日在某市立第一醫院病逝，在填寫死亡證明時，他提醒直接死因是典型的「新冠肺炎」，因為症狀明顯，結果兩名醫生問他：「是不是想要鬧事？」

醫生說，死亡證明只要寫上新冠，就要經醫院核查，如果核實，還要上報市衛健委，「你是不想讓你母親火化了嗎？」最後他只能同意死因不要寫新冠，並認為「這應該是全國醫院的統一操作」。

這段發文的截圖，已將發文者的網名和頭像模糊化處理。

據美媒自由亞洲電台今天報導，有網友拍攝到某地一殯儀館服務大廳，接待櫃台貼出寫有：「本人承諾，逝者……非因新型冠狀病毒肺炎去世，若有隱瞞，願負一切責任」的提醒，引發官方涉嫌隱瞞疫情死亡人數的質疑。

中國國家衛健委日前印發通知定義：「由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為新冠病毒感染導致的死亡；因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡。」

中國對COVID-19（先前稱新型冠狀病毒肺炎，26日深夜公告更名為新型冠狀病毒感染）死亡的定義本來就較全球其他國家更為嚴苛，實際情況中，被認定染疫死亡的更少。

新冠肺炎

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