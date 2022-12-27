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陸衛健委：全國重症床位充足 有省分已近臨界值

中央社／ 台北27日電
圖為北京一名護士將病床推至醫院發熱門診外。 路透社
圖為北京一名護士將病床推至醫院發熱門診外。 路透社

外界關注中國的醫療資源是否足以應付當前疫情爆發，中國國家衛健委官員今天說，全國重症床位資源總體來看充足，但目前正在經歷重症救治高峰的省分，重症床位的資源已經接近臨界值。

中國國務院聯防聯控機制27日下午舉行新聞發布會，根據中國網直播，國家衛健委醫政司司長焦雅輝回應有關重症醫療資源相關問題。

她說，截至12月25日，全國重症醫學床位總數是18.1萬張，也就是每10萬人有12.8張。其中，三級醫療機構的重症醫學床位數是13.34萬張，可轉換ICU的床位是10.48萬張。二級以上醫療機構重症床位的使用率平均在50%左右波動。「全國重症床位資源總體來看是充足的」。

焦雅輝接著表示，「當然，目前正在經歷重症救治高峰的省分，重症床位的資源已經接近臨界值，需要進一步來擴充重症床位的資源，或者是加快重症床位的周轉」。但她未說明哪些省市已出現這樣的狀況。

在重症搶救的設備方面，焦雅輝說，截至12月25日，中國有血液透析單元16.7萬個，床旁血濾機2.4萬台，葉克膜2600餘台，有創呼吸機是13.1萬台，無創呼吸機是15.7萬台，監護儀是109萬台，高流量吸氧儀是5.8萬台。

她說，「目前來看，全國總體床位資源和設備資源是能夠滿足重症患者救治需求」。將根據疫情發展情況繼續加大監測，並要求建立區域協同支援制度，根據每個地方疫情發展不同階段的需求，及時統籌調配全國重症資源加強重症患者的醫療救治。

中國昨天深夜宣布將COVID-19感染降為「乙類乙管」，有些網友擔心調整後可能引發資源擠兌。對於如何防範可能出現的各種風險，焦雅輝說，當前工作的重點是對重症患者救治，並提出4點做法。但部分措施看來並非一蹴可幾。

一是擴容全國的重症醫療資源，全國各地按照要求，擴容和改造定點醫院、亞定點醫院，同時增加二級醫療機構的重症資源，重點拓展三級醫院的重症醫療資源，「包括床位、設備以及人員培訓」。

二是透過基層醫療衛生機構把合併基礎疾病的老年人管理起來，根據他們的健康風險等級來實施分級健康管理。這項工作正在進行當中。

三是要求三級醫院（最高級別醫院）要發揮保障重症救治的作用。衛健委提出的要求是「對於急診留觀的重症患者要實現24小時清零收治」，最大程度實現重症患者的應收盡收、應治盡治。

四是強烈呼籲老年人能夠加強疫苗接種，預防和降低重症和病亡的發生。

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