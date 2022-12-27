疫情急升 中國多地120急救中心招募志工

中國現階段COVID-19疫情快速發展，全國急救資源面臨巨大考驗，陸媒披露，不少城市120急救中心公開招募志工，可參與的工作包括接線調度、急救支援（搬抬）等職務。

澎湃新聞今天報導，深圳市急救中心官方微信公眾號昨天發布聲明說，深圳120急救電話近日呼入量暴增，為確保120急救熱線電話24小時暢通，深圳市急救中心決定緊急面向社會公開招募120調度指揮志工50名，主要負責接聽、處理120熱線電話。

招募的志工年齡要求18至35歲之間，具有臨床醫學或護理背景人員、在校醫學生以及接受過急救培訓者優先。

另據晶報報導，中國官方放寬防疫措施以來，深圳120電話呼入量持續增多，最近一星期的日均呼入量較往日增加了3倍多，並仍處於增長階段。

報導說，為確保120生命綠道暢通，深圳120呼籲市民在特殊時期非必要不要撥打120，將緊缺的急救醫療資源留給最需要的人。

此前，內蒙古呼和浩特市和包頭市、寧夏銀川市、上海松江區以及浙江杭州市等地急救中心也已向社會公開招募志工，其中多地招募的職務為接線調度員，也有部分城市招募了醫務人員、駕駛員、擔架員等。

中國7日頒布了防疫新10條、形同放棄以往對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的「動態清零」政策後，各地疫情急升。

隨後，官方昨天又進一步宣布，自下月8日起，COVID-19不再納入檢疫傳染病管理，由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。

有衛生官員說，回歸「乙類乙管」後，感染率可能呈現快速上升趨勢。