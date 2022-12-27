昆台共同抗疫 台資醫院醫生全力支援第一線

昆山宗仁卿紀念醫院總經理、市台協會輔導會長宗緒惠表示，現在正是醫院最忙碌的時候，我們不分台籍醫生還是大陸醫生，大家都全身心撲在了第一線。

「昆台一家親」微信公眾號報導，自12月7日防疫「新十條」公布以來，該院發熱門診累計接診1,300多人次，急診和呼吸門診也接診了近4,000人次。特別是上周以來，每天發熱門診的患者量都在200人以上。

宗緒惠指出，今年醫院投入人民幣700萬元打造的發熱門診建成投用。面對共存後的第一波感染高峰，該發熱門診為患者提供了篩查、檢驗檢查、留觀和治療等「一條龍」診療服務，切中了市民的實際需求，暖到了大家的心坎上。

深夜11點，普外科的台籍醫生張彥文剛剛從手術台上下來，他指出，「新十條」的公布，對外科而言也是一種考驗，既要保障患者按時接受手術治療，同時還必須保護他們在院期間盡可能不被感染。

為此，張彥文的工作行程安排得滿滿，最多的時候，一個晚上要參與3到5場手術，「作為80後的台青，我高中畢業後就來到大陸念醫科大學，如今已經在大陸生活了20年。面對防疫這個『看不見硝煙』的戰場，我想，兩岸一家親、醫者最仁心，我也要盡一份心力！」

一張「鄰里互助 共享藥箱」的海報，在花都社區各居民群廣泛轉發，因藥品供應緊張，出現買藥難的情況，花都社區專門設立「共享藥箱」，呼籲社區內的兩岸居民將家中多餘的藥品放進共享藥箱，分享給急需藥品的居民朋友。

花都社區書記顧瓊介紹，已有多個台胞家庭主動貢獻出自己的富餘的「美林」、對乙醯氨基酚、泰諾等藥品，與鄰居們共渡難關。同時，對於社區裡需要幫助的兩岸同胞，社區工作人員也不分晝夜穿行於街頭巷陌，走進家門，將急需的藥物送到他們身邊。

「真的是遠親不如近鄰！」接過社區工作者送上的愛心健康包，林瑞典夫婦十分感動的說：「我們夫妻倆都已年過花甲，對於出門採購防疫物資有點顧慮。感謝社區為65周歲以上的老年人精心準備的健康包，讓我們感受到血脈相連的同胞情！」

健康包裡裝著N95口罩、體溫計、感冒藥等日常防疫物資，在送貨上門的同時，社區的工作人員還詢問林瑞典一家的生活起居情況，溫馨提示做好居家防護，並囑咐他們好好保重身體。

昆山台菜一條街——黃河路的知名網紅餐廳「丸匠食堂」店主、台青鄭祐誠表示，以往無論工作日還是周末，從不接受訂座、一直座無虛席，門口總站著等位的年輕人，所以一直沒有開通外送服務，但上周開始，他親自「下海」當起了外賣小哥。

鄭祐誠說：「本來，我和老婆擔心開店風險，考慮過要不暫停營業，安心宅家。但是看到很多老顧客，特別是不會做飯的年輕人不斷給我們發微信，再三詢問能不能送餐，我們猶豫了……後來下定決心，不僅要繼續營業，還要親自送飯到家！」

鄭祐誠指出，近期因為很多人居家，在家點餐的需求增高，他每天都從早到晚連軸轉，每天有好幾十份外送單，「特殊時期，不願拋下我們的食客，想跟大家患難與共！」此外，他並不擔心被傳染，「這個沒必要過度緊張，以平常心對待就好，沒什麼可怕的。」