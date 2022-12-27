陸宣布：2023年1月8日起取消入境後全員核酸檢測和隔離

中央社／ 上海27日電

中國國務院聯防聯控機制綜合組昨天晚間宣布，2023年1月8日起，COVID-19從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，依據相關法規，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。

中國國務院聯防聯控機制綜合組26日晚間發布「關於印發對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管總體方案的通知」，內容作出上述表示。另一份同時間發出的公告宣布，新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染。

這份通知提到，國內外專家普遍認為病毒致病性較早期明顯下降，所致疾病將逐步演化為常見的呼吸道傳染病。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株是全球流行優勢毒株，感染人數多，不過無症狀和輕症病例占比逾90%，重症率、病亡率極低。

綜合評估後，現已具備將新型冠狀病毒感染調整為「乙類乙管」條件。2023年1月8日起實施「乙類乙管」，依據傳染病防治法，對於感染者不再實行隔離措施、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區；依據國境衛生檢疫法，不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。

實施「乙類乙管」主要措施有12大項，在「優化中外人員往來管理」部分，赴中國人員必須在行前48小時進行核酸檢測，陰性者可赴中國，不用向中國駐外使領館申請健康碼；若為陽性，相關人員應在轉陰後再赴中國，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。

還有取消「5個1」、客座率限制等國際客運航班數量管控措施，各個航空公司繼續做好機上防疫，乘客搭機時必須佩戴口罩；進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士赴中國安排，提供相應簽證便利；逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境；有序恢復中國公民出境旅遊。

其他11大項措施，包括提高老年人疫苗接種率、完善治療相關藥品和檢測試劑準備、加大醫療資源建設投入、調整人群檢測策略、分級分類救治患者、做好重點人群健康調查和分類分級健康服務。

以及強化重點機構防控（例如養老機構）、加強農村地區疫情防控、強化疫情監測與應對、倡導堅持個人防護措施、做好資訊發布和宣傳教育等措施。

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