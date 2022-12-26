資訊不透明 中國老年人接種疫苗疑慮重重

中國當局正在挨家挨戶為60歲以上的人接種新冠疫苗。但是，即便病例激增，64歲的李連生（Li Liansheng，音譯）說，發燒、血栓和其他疫苗副作用的傳聞讓他的朋友們躊躇不前。

「當人們聽到此類事件時，他們可能不願意接種疫苗。」李說，他在感染新冠之前已經接種了疫苗。感染十多天之後，他還有些咳嗽和喉嚨痛。他說這就像一次「普通的感冒」，有輕微的發燒。

為了扭轉經濟下滑的趨勢，中國放棄了嚴格的「清零」政策，和其他國家一樣對待新冠疫情。但是突如其來的轉變使醫院裡擠滿了發燒、喘息的病人。

中國老年人疫苗接種率極低

中國國家衛健委於11月29日發布通知，要求提高老年人的疫苗接種率。衛生專家認為這對避免醫療危機至關重要。這也是中共在取消世界上最後一個對新冠病毒嚴防死守的國家政策之前的最大障礙。

在此之前，中國通過「清零」政策，封鎖城市，要求千百萬市民居家隔離，使病例數量在兩年內保持在較低水平。現在，當它放棄這種措施之後，正面臨著其他國家已經經歷過的大範圍疫情爆發。

中國國家衛健委本月只記錄了6起新冠感染死亡病例，官方公布的死亡總人數達到5241人。事實上，無數信息表明大量家庭發生親屬死亡事件。

一位衛生官員上周說，中國縮小了報告新冠病毒死亡的定義，只計算新冠病毒引起的肺炎或呼吸衰竭的死亡人數。這一異常狹隘的定義排除了許多其他國家會歸因於新冠病毒死亡的人數。

專家們預測，到2023年底，中國將有100萬至200萬人感染新冠病毒死亡。

老年人為何不願打疫苗？

在北京市中心天壇公園草地上鍛煉的李先生說，看了官方宣傳，他正在考慮接種加強針。他說：「只要知道疫苗不會引起大的副作用，我們就應該接受。」

各居委會已被命令找到所有65歲及以上的人，並追蹤他們的健康狀況。他們正在做官方媒體所說的「意識形態工作」，遊說居民說服老年親屬接種疫苗。

北京六里屯街辦向60歲以上的人承諾，完成兩劑疫苗接種和一劑加強針之後，最高可獲得500元人民幣獎勵。

國家衛健委12月23日宣布，全國每天接種疫苗的人數增加了一倍多，達到350萬人。但是，跟2021年初每天進行的數千萬次注射相比，這個數字仍然微不足道。

中國製造的疫苗的潛在副作用讓老年人望而卻步。政府還沒有公布對60歲以上的人進行臨床試驗的結果。

李說，一位55歲的朋友在接種疫苗後出現了發燒和血栓。他說，他們不能確定是否是疫苗接種的副作用，但他的朋友不願意再次接種。

「也有人說病毒在不斷變異，」李說，「我們怎麼知道我們接種的疫苗是否有用？」

還有些人不願意接種疫苗，因為他們患有糖尿病、心臟問題和其他健康問題，儘管專家警告說他們更迫切需要接種疫苗，感染新冠的風險大於潛在的疫苗副作用。

一位76歲的老人每天借助拐杖在天壇周圍散步。他說他想接種疫苗，但患有糖尿病和高血壓。這位只願意透露自己姓傅（Fu）的老人說，他戴著口罩，並盡量避開人群。

這些老年人也感覺不到接種疫苗的緊迫性，因為在最近的病例激增之前，感染人數較少，意味著感染風險較低。然而，缺乏感染使得中國很少有人產生針對該病毒的抗體。

老年人處於高風險之中

上海復旦大學基礎醫學院教授姜世勃說：「現在老年人的家庭和親屬應該讓他們明白，感染新冠可能導致嚴重的疾病，甚至死亡。」

根據國家衛健委的數據，中國90%以上的居民已經完成接種，但80歲以上的居民中只有大約三分之二的人接種了兩劑疫苗，接種過第三針疫苗的80歲以上老人更是不到一半, 在東亞各國中墊底。根據其2020年的人口普查，中國65歲及以上人口數量為1.91億──超過了第八大人口大國孟加拉國的總人數。

「80歲以上老人的疫苗覆蓋率仍然需要提高，」上海媒體澎湃新聞說，「老年人處於高風險之中。」

100歲老人杜明（Du Min，音譯）戴著口罩，坐著輪椅，正由照料人李竹青（Li Zhuqing，音譯）推著在公園裡散步。李竹青說，杜明的兒子為他安排接種了疫苗。李竹青同意這種做法，因為他們的家庭成員都沒有被感染過，這意味著如果他們接觸到這種病毒，很有可能把它帶回家傳染給老人。

衛生官員拒絕了記者訪問疫苗接種中心的請求。有兩名記者臨時進入該中心，被工作人員發現後命令離開。

（美聯社）

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