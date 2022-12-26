中國正逐漸與病毒共存 疫情峰值仍未到

本周一（12月26日），北京和上海兩座城市裡戴著口罩的上班族們又開始搭乘擁擠的地鐵。在經歷了180度的防疫政策大轉向之後，中國全國各地已經有數百萬的人感染了新冠病毒，很多人留在家中避免受到感染。但現在，有跡象表明生活正朝著接近正常的方向發展。看起來北京和上海這兩座大都市與新冠病毒共存的日子越來越接近。

上海一名名叫林子辛（音譯）的25歲市民在接受路透社記者采訪時說：“我已經做好與新冠病毒共存的准備了。封城並不是一個長期解決問題的辦法。”

今年上半年，擁有2500萬人口的上海市曾為了防止疫情在中國全國失控性傳播而采取了嚴格的封城措施。4月和5月，封城之下的上海變得像一座空城。

但是上個周末，外灘舉行的聖誕節市場氣氛熱烈，迎來了大量的市民參與。

上海的迪士尼樂園和北京的環球影城重新見到游人摩肩接踵的景象。身著聖誕主題服飾的人群簇擁著排隊等待享受游樂設施。

一位29歲的北京居民說：“現在大家基本上都恢復了正常的生活。”

醫療結構壓力倍增

不過包括北京在內的中國各地的醫療機構現在也正處於巨大的壓力之下。在北京私人醫院和睦家工作的醫生伯恩斯坦（Howard Bernstein）在接受路透社采訪時說：“醫院上上下下都不堪重負。無論時急診、發燒門診、重症監護室還是其它科室都已經滿了。”

他說自己從事急診工作30年的職業生涯中還從未見到過這種場景。

上個月伯恩斯坦沒有接診過一例新冠病毒感染病例，但是現在他每天都需要為幾十個新冠病毒感染者看病。

他說：“說實話，我覺得最大的挑戰是我們對此毫無准備。”

北京萊佛士國際醫院醫療主任Sonia Jutard-Bourreau說，現在醫院接診的數量是正常水平的5到6倍，病人的平均年齡一下子增長了40歲，現在大都是70多歲的病患前來就醫。

她說：“情況大都相同，大多數病人都沒有接種過疫苗。”

Sonia Jutard-Bourreau說，這些病人和他們的親屬來私立醫院是因為公立醫院已經不堪負荷，而且他們都希望能購買到輝瑞推出的用於治療新冠病毒的藥物Paxlovid。但是萊佛士醫院也沒有這種藥物。

Jutard-Bourreau說：“他們想獲得這種藥。他們覺得這一藥物可以替代疫苗，但是這種藥並不能替代疫苗，”她補充說，她的團隊在什麼時候可以開這種藥有著嚴格的標准和規定。

Jutard-Bourreau在中國工作了大約10年。她擔心北京這一波疫情最糟糕的情況尚未到來。

在中國其它省份也開始出現醫療資源不足的情況，其中一個主要原因是大量的醫護人員都已經感染了新冠病毒。

西安一名22歲的王姓護士說：“我的同事中很多人都感染了。幾乎所有的醫生都被感染了。”

但是這些已經被感染的醫務工作者被告知，即使檢測結果呈陽性且發燒症狀輕微的情況下也要去上班。

湖北省一家醫院精神科病房的29歲蔣姓護士說，她所在科室工作人員出勤率已經降到50%以下，該科室已經停止接收新病人。她說，每天她的工作時間超過了16小時，但卻無法獲得足夠的支持。

她說：“我擔心的是，如果病人出現情緒激動，你必須約束他們，但你自己無法輕易完成。這樣的情況比較麻煩。”

單日新增病例或破百萬

專家們估計，中國可能會有數百萬老年人死於感染新冠病毒。英國健康數據分析公司Airfinity稱，目前單日中國新增新冠疫情死亡病例可能超過5000起，單日新增病例或破百萬。這與中國官方公布的數據形成巨大反差。

12月25日，中國國家衛健委官網發布說明稱：從即日起，不再發布每日疫情信息，將由中國疾控中心發布相關疫情信息，供參考和研究使用。

上一周，中國官方並未通報新冠疫情新增死亡病例，但是很多城市殯儀館內遺體數量卻在短時間內激增。

中國國家衛生健康委最近印發的通知中對新冠相關死亡病例進行分類。由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為新冠病毒感染導致的死亡；因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡。

Jutard-Bourreau醫生說：“這不是醫學，這是政治。”

今年1月下旬將迎來中國的傳統農歷年春節，屆時將有數以億計的農民工從城市返回到農村慶祝春節。人們擔心欠發達地區是否有能力應對有可能出現的感染病例激增的情況。

（路透社）

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