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大陸經過3年學會什麼？陸媒體人質疑政策擺爛 發萬字長文「被刪光」

中央社／ 台北26日電
中國當前無準備、無清楚策略的抗疫方式引發民眾不滿。 圖／法新社
中國當前無準備、無清楚策略的抗疫方式引發民眾不滿。 圖／法新社

中國當前無準備、無清楚策略的抗疫方式引發民眾不滿。媒體人連清川撰文指出，歷經抗疫3年，「疫苗被穿透，ICU依然匱乏，退燒藥買不到」，農村真實情況不見報導，質疑這是天災還是人禍。

曾任記者的資深媒體人、專欄作家連清川今天在微信公眾號上發布萬字長文「關於這個冬天，我有無數無解的問題」，許多網友轉發，但已經被刪文。

作者表示，自己一向主張「群體免疫」，因為之前所有的封城、半封城都既缺乏法理也不合理；但當前中國的防疫鬆綁是「放任、放棄與放縱的政策」，是「擺爛」。

他並質疑，從2019年冬天，武漢出現第一例COVID-19病例，到如今走向「群體免疫」，「3年來，我們到底學會了什麼？」

他說，群體免疫必須在充足的藥物、醫療與防禦的基礎上，避免過高的重症率和病死率為前提；現在留下赤手空拳的公眾和疲於奔命的醫院，與其稱這為「群體免疫」，更像是「群體受疫」。

文章對於當前防疫的質疑包括：

為什麼是在11月才進入群體免疫模式，背後的政策依據和考量是什麼？所進行的準備是什麼？是否對醫療機構進行了告知、培訓和補充？藥物是否充足？高危人群是否有應急機制？

北京在內的殯儀館已經滿負荷運行，且價格很高，官方是否也應對此回應並設法解決？

能否有一個充分的指導，告知在照顧感染的家人方面，如何能盡量避免自我感染？

文章引述美國「華爾街日報」1日的報導，隨著近兩年更多資源投向防疫，從2021年起，中國的醫療資源建設速度放緩，加護病床數量的成長率從前一年的近9%放緩至2021年的5.8%。

ICU床位增加不多之外，疫苗的有效性及老人接種率不足也是問題。作者並透露，疫苗是敏感話題。2020年，他曾操持過一個新聞直播節目，「凡是關於疫苗的討論，統統被平台拒絕。」

中國主要施打的COVID-19疫苗是國產滅活疫苗，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光22日在會議中表示，「第4劑一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗」。近期美國和德國官方都表達願意向中國提供疫苗，但北京沒有接受。

文章質問：「為什麼我們可以援助別國，而別國不能援助中國呢？…我們在死守的是什麼？」

媒體今天證實，北京將向各社區衛生服務中心配送被視為COVID-19特效藥的Paxlovid（倍拉維），這是輝瑞藥廠給重症風險高的患者口服藥。這篇文章說，這只是北京，全國範圍內，能有多少呢？

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