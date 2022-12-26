大陸北京進入重症高峰 向社區衛生中心配送Paxlovid

北京正面臨染疫重症高峰，將向各社區衛生服務中心配送COVID-19藥物Paxlovid，這是輝瑞藥廠給重症風險高的患者口服藥。有衛生服務中心人員表示，已收到相關應用培訓通知。

中國防疫措施在12月7日明確鬆綁，不過有些數據分析指出，早在11月底北京市的疫情就開始大幅增加，但直到近日，治療藥物Paxlovid才開始要分配到北京市的社區衛生服務中心。新京報今天報導證實此消息。

根據「關於組織全市社區衛生服務機構醫務人員抗病毒藥物應用培訓的緊急通知」這份文件，北京市統一部署，近期將抗病毒藥物奈瑪特韋/利托那韋片（Paxlovid，台灣稱倍拉維）統一配送至各社區衛生服務中心，由社區醫生指導轄區內患者服用進行抗病毒治療。

健康時報則報導，北京市多家社區衛生服務中心都表示，目前已收到參加抗病毒藥物奈瑪特韋/利托那韋片（Paxlovid）應用培訓的通知，時間就在今天下午，「但藥物還沒有配送到」。

報導引述消息人士說，此前國家衛健委層面已組織了「抗新型冠狀病毒藥物奈瑪特韋/利托那韋片組合包裝使用視頻培訓會」。

今年2月，中國國家藥監局附條件批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片（即Paxlovid）組合包裝進口註冊。

在國家衛健委3月印發的「診療方案」中，Paxlovid的適用人群為發病5天以內的輕型和普通型且伴有進展為重型高風險因素的成人和青少年（12-17歲，體重≥40公斤）。

醫療訊息公眾號「丁香園」24日發文指出，北京門診接診量是月初數倍；重症呼吸道病人比往年多不止10倍。北京市委書記、防控工作領導小組組長尹力則指出，當務之急是做好急危重症患者的醫療救治，千方百計提高治癒率、降低病亡率。