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大陸疫情傳播快 專家：快速達峰添老人重症風險

中央社／ 上海26日電
公衛專家黃嚴忠說，中國COVID-19傳播速度快，有意見認為愈快達到感染峰值愈好，可保證農曆春節後復工復產，這個思路風險大，老人得不到足夠保護，會引起不必要重症和死亡。 圖／美聯社
公衛專家黃嚴忠說，中國COVID-19傳播速度快，有意見認為愈快達到感染峰值愈好，可保證農曆春節後復工復產，這個思路風險大，老人得不到足夠保護，會引起不必要重症和死亡。 圖／美聯社

公衛專家黃嚴忠說，中國COVID-19傳播速度快，有意見認為愈快達到感染峰值愈好，可保證農曆春節後復工復產，這個思路風險大，老人得不到足夠保護，會引起不必要重症和死亡。

美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠在醫學媒體「醫學界」25日報導中作出上述表示。

黃嚴忠指出，有一種傾向希望感染的人愈多愈好、愈快達到感染峰值愈好，爭取農曆春節前後達80%至90%的人感染，相當於全國人民接種了一遍疫苗，也可以保證節後復工復產。

他說，這個想法和壓低峰值思路背道而馳，有很大的風險，這和當初瑞典「群體免疫」思路差不多；不同的是，後者仍強調注意保護老年人等風險人群，瑞典的這種做法也被證明行不通。

他說，在快速達峰思路下，老年人沒有足夠保護，會引起不必要的重症和死亡；病毒在沒有接種疫苗的人群中傳播，也可能導致新病毒株出現。自然感染不能形成終身免疫，一般能保持3個月左右，之後還有可能重複感染，「所以群體免疫的說法並不現實」。

黃嚴忠認為，Omicron病死率很低，中國只要各地區醫療資源擠兌峰值曲線不完全一致，就能在全國範圍內調動人力、物力，援助某一個特定地區或幾個地區，例如A地在2023年1月1日達到峰值、B地在2月達到峰值。

他強調，沒有辦法阻止感染爆發，能做的就是透過分流措施和其他一些能短期見效的手段去壓低感染峰值，並降至醫療體系能承受的水平內。

他說，Omicron在中國快速傳播有幾個因素，包括防疫鬆綁前很少有人有感染史、早前接種疫苗效力較弱、大多數人打完3劑至今超過半年；現在強調打第4劑，建議盡量採用異源序貫接種方式（指接種與之前疫苗技術不同的疫苗）。

他說，不過根據前期經驗，完成一輪接種差不多要4至5個月，到時候這波疫情也差不多結束了。

黃嚴忠指出，目前中國COVID-19病毒傳播速度可能是全球第一，這是其他國家、地區都未曾經歷過的，美國6個月內達到25%民眾感染Omicron，有預測提到，北京將在明年1月中旬達到感染高點，按現在的情形，可能已經實現了。

新冠肺炎 Omicron 老年人 北京 疫情

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