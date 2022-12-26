FT報導官方預估數 本月來逾2.5億人染疫
在中國大陸國家衛健委公布將停止發布每日疫情資訊之際，英國金融時報（FT）報導，中國大陸官員上周預估，在12月1日至20日共約2.5億人確診新冠肺炎，約占總人口的18%。近來大陸各地預測的確診人數都高於官方數據，已使人懷疑官方數據的準確性。
FT引述知情人士指出，中國大陸國家疾控局副局長孫陽在21日一場會議上透露，光是20日單日就有約3,700萬人染疫，約占總人口的2.6%。他說，中國大陸的新冠疫情蔓延速度仍在攀升，估計北京和四川超過一半的人都已染疫。
孫陽在閉門會議提出的數據，和國家衛健委同期發布的62,592名有症狀確診病例，形成鮮明對比；中國大陸國家衛健委並未回覆FT的置評請求。
FT刊出這篇報導，正值中國大陸國家衛健委將停止發布每日疫情資訊，改由中國大陸疾病預防控制中心提供「相關疫情資訊」，但未明確說明發布疫情資訊的頻率。此前中國大陸各地染疫數據似乎也和中央對不起來，已引發外界質疑數據的準確性。
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