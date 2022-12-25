中國染疫數據失真 專家指應學外國通報快篩

中國官方公布的COVID-19染疫數據已大幅失真，一些地方政府改以抽樣或模型做預測。有專家認為，中國應該學習外國作法，把抗原檢測陽性者納入確診通報；此外，嚴格的因疫死亡定義也不切實際。

最近2天，青島市、東莞市和浙江省分別公布，根據監測數據或抽樣預測，單日染疫新增人數約為50萬、25萬、100萬人。

如何掌握染疫數據事關醫療資源的分配，讓防疫有最好的效果。今天起中國的每日疫情訊息由中國疾病預防控制中心發布，但新增確診僅2983例。

陸媒中國新聞週刊昨天的報導引述數據專家表示，國家在12月17日已將抽查感染率的任務布置下去。目前至少有江蘇、河南、山東、四川、廣東、廣西、黑龍江等10餘個省分啟動了居民COVID-19感染情況問卷調查，問題包含近期是否有發燒、咳嗽、流鼻涕等症狀、症狀持續時間，以及近期是否進行過抗原檢測等。

透過問卷方式粗略估算出當地感染率後，數據會統一上報給國家疾控局。「但問卷中列出的很多症狀表現難以與普通流感區分，除非自己剛自測過抗原陽性，否則很難說一定是新冠，因此這些感染率只能作為參考。」

據報導，多名專家提出，參照國外經驗，中國應盡快將抗原檢測（快篩）陽性者納入國家每日的確診數字統計並及時公布，否則將難以掌握疫情基本的傳播情況。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁說，在香港，約有60%至75%確診病例發現自抗原檢測。他建議，中國應在國家層面搭建統一的抗原結果申報系統，這也可以規範勞工何時可以返回工作崗位。如果沒有官方權威的抗原認證，就會變成鼓勵民眾帶病返工，「那豈不是擴大了病毒的傳播？」

在人力不足等因素下，中國許多的醫院早已淪陷。報導指出，北方城市一名三甲醫院護士長說，12月初「新10條」發布後，醫院最初還要求所有感染醫護要連續2次抗原陰性後才能返崗，現在復工不用做任何檢測，感染後一般5至7天就自行返工，急診醫護感染3天後應復工，「發熱門診醫護很多都是帶著燒工作」。

報導引述德國華裔病毒學家、埃森大學醫學院病毒研究所教授陸蒙吉說，醫院現階段一定要加強檢測，而不是減少或放棄檢測，從德國經驗看，面對傳播力極強的Omicron病毒株，醫院如果堅持檢測，「院感還是防得住的」。德國只有出現了局部院感，醫院和養老院暴發的大規模感染事件沒有超過疫情早期。

除了染疫數字通報和控制感染方面應該借鑒國外經驗外，中國嚴苛的COVID-19死亡標準也受到質疑。按照官方定義，「新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為新冠病毒感染導致的死亡；因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡」。

陸蒙吉說，德國的死亡報告表述為「與新冠相關的死亡事件」，也就是染疫後死亡。研究表明，COVID-19會給人帶來不同層次的傷害，比如心血管損傷、心臟功能障礙、血液凝固問題、形成血栓、造成多系統炎症反應等。

報導說，對於COVID-19的死亡國際上目前主要採取兩種統計方式：一種是將陽性確診後28天內所有死亡都納入；另一種是COVID-19直接或間接導致死亡。

有公衛專家表示， 「是否直接死於新冠病毒並不重要，重要的是『是否死於新冠大流行』，如果沒有新冠大爆發，這個人可能不會死。醫療系統真正要減少的，應該是這部分超額死亡，如果你不把它叫做新冠死亡，可以叫做次生災害。」目前的感染基數過大，即使病死率很低，也可能造成大量超額死亡。