北京面臨染疫重症高峰 呼吸道重症患者驟增

中國放寬防疫管制後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發，各地醫院病患湧入的畫面網路廣傳，在北京市，因重症病房的容量已達到飽和，已成為各大醫院的棘手難題。

香港網路媒體01今天報導，醫療訊息公眾號「丁香園」24日發文指出，因「陽康」醫護重返崗位，收治病人逐漸增加，北京門診接診量是月初數倍；重症呼吸道病人比往年多不止10倍。

報導說，北京某三甲醫院課室醫生陳勤指出，目前每天急診的接診量大概400至500名，比往年增加約2倍，而且幾乎全部局限於呼吸道疾病。

不具名醫護人員指出，今年冬天的接診量比往年增加3至4倍，目前患者已無需等待3、4個小時，但還是得苦候1、2個小時，如此對於基礎疾病的重症患者非常不利。

這名醫護表示，重症患者病情變化快，有時急轉直下；現在能用的搶救室都用上了，每天還是有很多重症患者，重症病房幾乎飽和，已成為北京眾多醫院面臨的難題。

另據中國媒體北京青年報23日報導，急診科副主任賀明軼受訪表示：「目前醫院每天收治的急診患者數量在500至600人，其中重症的比例接近40%至50%，危重症的比例接近20%。」

她說：「其中急診內科的比例最高，基本占到3/4，已經連續兩天急診內科的接診量24小時超過350人。」

北京市委書記、防控工作領導小組組長尹力則指出，當務之急是做好急危重症患者的醫療救治，千方百計提高治癒率、降低病亡率。