疫情蔓延上工率吃緊 上海對電商平台郵政快遞人員發補貼

上海COVID-19疫情蔓延，外賣、快遞等業別人力大缺。為了拉抬上工率，官方通知，在特定期間內將提供重點電商平台、郵政快遞一線工作人員每人每天補貼人民幣60元（約新台幣264元）。

上海市政府發布「關於支持本市相關行業和企業穩崗留工有序運行若干政策措施」，政策措施從12月25日起施行，有效期限至2023年6月30日。這項通知羅列10個措施要點，主旨為解決目前部分行業和企業階段性用工緊缺問題，以保障疫情防控正常生產生活。

「階段性發放穩崗補貼」措施為了鼓勵電商平台和郵政快遞企業持續提供快遞、外賣服務，在12月25日至2023年1月27日期間予以補貼，對於重點監測電商平台、郵政快遞企業，給予上崗工作一線人員每人每天60元補貼。

元旦連假期間（2022年12月31日至2023年1月2日）和春節期間（2023年1月21日至1月27日）上崗工作一線人員，給予每人每天150元補貼。

鼓勵重點工程建設施工專案不停工、少停工，在補貼期間，當日實際上崗人數達到2022年11月末實際上崗人數80%以上重點工程建設施工專案，給予上崗工作一線人員每人每天100元補貼。補貼經費由市、區兩級財政共同保障。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室23日發布「優化新冠病毒感染者居家隔離康復後解除隔離和返崗復工的措施」。

內容提到，陽性感染者只要滿足居家隔離滿7天（自出現症狀或核酸、抗原檢測結果陽性之日起計）、居家隔離滿7天時症狀明顯好轉或無明顯症狀等2個條件，就可以結束居家隔離，恢復正常生活和外出，不需要進行核酸檢測或抗原檢測。

倘若居家隔離第7天仍有發燒等症狀，必須繼續落實居家隔離，滿足上述2個條件始予以解隔離。特殊行業、特殊工作崗位人員的解隔離和返回工作要求則按照行業主管部門規定執行。