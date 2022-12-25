快訊

房價對年輕人不公平？千萬只能買30年中古屋 網：請自立自強

一家3口南投仁愛露營開瓦斯暖爐 昏倒帳內 疑一氧化碳中毒

發聲明洩小甜甜「私生活有狀況」 宋逸民再回應揭背後原因

染疫死亡增 廣州市出殯延至明年1月10日後辦理

中央社／ 台北25日電

中國疫情面臨新一輪高峰，死亡人數增加，殯儀館及火葬場都超負荷。廣州市殯葬服務中心24日發出公告，指因近期業務量較大，出殯服務延至明年1月10日後才接受申請辦理。

據廣州市民政局官方微信公號24日消息，廣州市殯葬服務中心24日發布公告稱，近期該中心業務量較大，為讓市民更加平穩有序地辦理親人身後事，即日起調整業務安排，請辦喪群眾弘揚「厚養薄葬」、「從簡快辦新風尚」，並盡量延後辦理出殯等相關業務。

公告表示，出殯業務原則上延至明年1月10日後再接受申請辦理，如決定不舉行告別儀式、遺體直接火化的業務可照常辦理；報喪和接運業務也正常辦理；此前已預約的業務也可照常進行。

在中國社群平台微博，不少網友轉載北青社區報22日的報導，指該報記者從北京市通州區民政局了解到，通州區殯儀館指「近期需要火化的遺體增多，以前一天大概40具，現在加班加點一天有140至150具」，而且殯儀館部分工作人員也染疫，人力緊張，殯儀館已經超負荷運轉。

中國國務院7日公布優化防疫新10條變相放棄「動態清零」後，疫情開始蔓延，重災區的北京市此前已因染疫死亡病例增，出現冰櫃、焚化爐難以容納大批往生者的窘境，甚至有長者遺體因無處安放被迫暫厝家中。

不過，中國官方此前只公零星死亡病例，而官方定義需由COVID-19病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，才歸類為COVID-19病毒感染導致的死亡，因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為COVID-19導致的死亡。

新冠肺炎

延伸閱讀

大陸醫師透露 3天內急診室死了10多名新冠患者

隱瞞染疫狂賣防疫保單 保險業務員遭判賠307萬元

染疫卻稱重感冒、大讚清零政策 陸宣傳機器如何自圓其說？

飛虎隊最後一位中華民國隊員 陳炳靖染疫於港病逝

相關新聞

反差太大！陸衛健委即日起 不再發布每日疫情數據

大陸防疫政策改為「二十條」與「新十條」後，染疫人數大增，但官方通報的染疫確診數字太低，嚴重背離現實。大陸國家衛健委今天通...

大陸醫師透露 3天內急診室死了10多名新冠患者

大陸新冠病毒導致死亡人數大增，多地殯儀館、火葬場超負荷運轉，廣州市殯葬服務中心24日發布公告，出殯業務原則上延至2023...

網傳中國衛健委內部文件 曝20天2.48億人確診

中國新冠疫情持續擴散，一份網傳中國國家衛健委會議紀要顯示，根據估算，12月1日至20日累計感染已達2.48億人。上海新冠...

大陸4天7名「兩院院士」逝世

中國大陸新冠疫情大爆發，因官方已無力統計具體染疫者及死亡人數，當前實際疫情各界均不得而知。值得關注的是，據陸媒發布的消息...

陸疫情高峰將至 明年1月是關鍵

大陸染疫人數快速攀升，中新社整理大陸各地近日發布的消息指出，多地均預期疫情高峰即將到來，明年一月是關鍵。因為隨著春節期間...

香港特首李家超透露 陸下月中前全面解封

大陸何時解封入境防控？先前傳會「明（2023）年1月3日全面0+3」，不過，香港特首李家超表示，大陸中央同意「逐步、有序...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。