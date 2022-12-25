香港特首李家超透露 陸下月中前全面解封

大陸何時解封入境防控？先前傳會「明（2023）年1月3日全面0+3」，不過，香港特首李家超表示，大陸中央同意「逐步、有序、全面通關，目標1月中前落實。」也就是春節前，陸港率先免隔離通關。

據成都台商在「台商太太新天地」社群平台表示，23日下午搭乘長榮航空從台灣飛抵成都入住隔離酒店時收到通知，將於兩天後（25日）下午解除隔離。

還有台商表示，稍早兩天（20日起）成都隔離的群友已陸續傳出，入境隔離政策已改為2＋3。

不過，目前僅成都對入境隔離採2+3，其他入境機場上海、北京、廈門，仍然維持5+3的隔離政策。台商認為，成都應是被選為優先測試邊境解封的試點。

有台商建議近期到大陸的台胞，「台灣48小時PCR核酸報告建議找最便宜最便宜的醫醫學檢測中心出就好，因為只有桃園機場check in櫃台（航空公司）看一次而已，入境大陸後完全不看。」透露目前成都機場入境流程很簡單。