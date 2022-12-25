陸疫情高峰將至 明年1月是關鍵

大陸染疫人數快速攀升，中新社整理大陸各地近日發布的消息指出，多地均預期疫情高峰即將到來，明年一月是關鍵。因為隨著春節期間民眾大量返鄉過年，疫情恐怕會從城市向農村蔓延，屆時可能還會出現第二波疫情高峰。

大陸國家衛健委通報的染疫數據每日不到萬人，然而山東青島和廣東東莞衛健委卻推測當地日增染疫人數，都達數十萬人，相當驚人，並引發討論。

據山東半島都市報報導，青島市衛生健康委主任薄濤廿三日稱，當前青島的新冠感染發病高峰期還未到來，但正處於高峰來臨前的快速傳播階段。按監測數據推測，青島目前每日新增感染量為四十九萬人至五十三萬人，廿五日、廿六日會在此基礎上以百分之十增速增加。青島常住人口約一千萬左右。

廣東東莞衛健委廿三日透露，當地感染數每天以廿五萬至卅萬人的規模增長，面對嚴峻挑戰，醫護人員染疫仍堅持工作的達二五二八人，而「真實狀況肯定遠比這個數據要更為嚴重」。據公開資料，二○二○年底，東莞常住人口為一○四六點六六萬人

海南省官方雖未明確提出預估染疫數據，但該省疫情防控指揮部綜合組副組長李文秀廿三日表示，當前，海南疫情處於快速「爬坡」階段，預計可能很快迎來高峰期。經數據模型預測，海南省新冠感染人數將呈指數增長，預計在維持當前防控措施的前提下，全省單日新增陽性感染者數量將快速增長。

李文秀指出，隨著元旦、春節來臨，以及海南省「候鳥人群」的激增，一定程度會促進疫情傳播。同時隨著學校放假、春節假期城市務工返鄉人員增多，人員流動性大，農村地區疫情快速上升風險增高。

江西省官方也預測，江西第一波疫情將於明年一月上旬達到感染高峰，明年三月上旬轉入低水平流行，疫情將持續三個月左右，屆時累計感染率將接近百分之八十。江西省人口約為四千五百萬人左右。

安徽省衛健委主任陶儀聲廿三日也稱，預計該省大部分地區將在月底前達到疫情高峰，在高位維持兩三天後進入下降通道。陶儀聲認為，部分人口密度大、人員流動性大的地區，「達峰」可能比預測時間提前，例如合肥市可能在廿五、廿六日左右就達到高峰。

安徽省疾控中心主任劉志榮則表示，安徽省預計在本月底或下月初迎來第一波高峰，主要在城市地區。但伴隨春節前人口流動，疫情將從城市地區向農村地區傳播，屆時可能迎來第二波高峰。