大陸疫情燒不停 網傳衛健委資料估算：三周或已感染2.5億人

根據中國社交媒體上流傳的一份「12月21日國家衛健委會議紀要」，衛健委下屬的國家疾控局副局長孫陽在會議上通報了估算結果：12月1日至20日，全國累計感染2.48億人，人群累計感染率已經達到了17.56%；其中，僅12月20日當天，全國就新增了約3700萬感染病例。目前，彭博社以及《金融時報》都已經從與會人士處確認了這份會議紀要的真實性。

孫陽在會議上還指出，目前估算累計感染率超過一半的省級行政區包括北京和四川，估算累計感染率在20%到50%間的則有天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肅、河北。孫陽還表示，北京已經越過了疫情高峰期，而四川則仍然出於高峰期，「長三角、珠三角、西北、東北地區的疫情流行進展相對滯後。」

不過，根據中國國家衛健委對外公開發布的正式疫情數字，12月初至今全國累計確診感染人數僅有6.2萬人，嚴重低於衛健委內部會議上的估算值。需要指出的是，從12月中旬起，中國官方發布的正式疫情數字就不再包括無肺炎症狀的陽性感染者。而且各地不再進行大規模核酸檢測，許多感染者無法被納入統計。

衛健委主任：新冠感染者死亡不一定是新冠致死

而且，儘管各大城市的醫院、殯儀館近期都不堪重負，但是官方發布的死亡病例數12月至今只有十余起。國家衛健委本周還對外界表示，目前的死亡數字只統計直接死於新冠病毒引起的呼吸衰竭病例，至於新冠感染造成的原有基礎疾病惡化而死亡之患者則不被統計在內。

國家衛健委的會議紀要並沒有估算全國的新冠死亡數字。衛健委主任馬曉偉只是籠統地在會上表示：「從疫情救治統計數據來看，因感染新冠病毒而導致的重症病例較少，僅佔重症病例的1.83%；真正危及患者生命的是基礎疾病重症合並新冠病毒陽性，佔重症病例的98.17%，這些患者更需要重點關注」，「重症救治形勢異常嚴峻……主要感染人群已經轉移到老年人，老年人基礎疾病多，重症病患者將快速增長，急診和住院需求將進一步增加。」

根據會議紀要，馬曉偉還在會上說：「是新冠肺炎死亡的，實事求是上報；不是新冠肺炎，而是其他疾病導致死亡的，也不能因為核酸陽性，就都報成新冠肺炎死亡。這兩類死亡的比例也應當與現在新冠重症和基礎病重症的比例相一致。這個人是基礎性疾病（比如冠心病史）死亡，同時他是新冠感染者，那他就屬於冠心病的死亡，不屬於新冠的死亡，不能就往上貼。」

青島市發布較真實疫情數字

也有一些地方政府公開發布相對真實的疫情數字。12月23日，青島市衛健委主任薄濤對外界表示，按照監測數據推測，青島目前每日新增感染量為49萬人-53萬人，且今後兩天會在此基礎上以10%增速增加。青島市常住人口約為1000萬，相當於每天新增感染約5%的人口。

流行病學專業出身的薄濤對青島市民表示：「只要大家共同努力，就可以把曲線拉得更平更長，讓高峰期進程可控，為島城醫療物資儲備、醫療救治服務等贏得更多時間，從而減輕短期內的醫療資源擠兌現象。」

青島市的做法，引來了官媒《環球時報》前總編胡錫進的讚揚。他12月24日在微博發文表示，「其他地方到昨天仍在沿用過去的統計方式，或許有其無奈的因由，但那種統計方式既不能反映現實，也嚴重背離民眾的感受，導致對官方公布信息嚴肅性的侵蝕，損害了公信力，其弊端遠大於那樣做所能帶來的好處。」錫進認為，青島的估算雖然存在偏差，但這種偏差要比老辦法帶著個位數的「準確」更容易得到人們的信任、理解和包容，對各項工作的指導意義也更強。他希望各地也能及時跟進，重塑疫情數據的格局。

上海呼籲年輕人少聚會

在上海，官方機構「上海市健康促進委員會辦公室」以及「上海市健康促進中心」則在12月24日發布提醒，呼籲市民「雙休日非必要不外出，給各種聚會按下暫停鍵，做好自己健康的第一責任人。」這則呼籲的首要對象是年輕人：「年輕人雙休日晚上少聚會，這兩天溫度低，在外聚會冷熱溫差大，再加上人群密集，容易導致傳染疾病。」儘管中國並沒有慶祝聖誕節的傳統，但是在上海等大城市，年輕人依然會借這一節日的機會與親友開展聚會活動。

另據駐華德國商會的預計，到了明年春天，中國社會就有望從疫情中恢復正常。德國商會華北及東北地區執行董事晏思(Jens Hildebrandt)表示，近期隨著中國放寬防疫管控，全國疫情爆炸式增長，許多在華德企正面臨人手短缺的困境；同時物流行業的大規模病假也干擾了德企的供應鏈。「但是許多德企都做好了充足准備，比如事先提高了庫存，而且他們也都知道如何應對疫情高峰。因此德企的生產總體正常進行，部分略有放緩。」

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