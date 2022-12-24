專家警告老人染疫後恐缺氧 中國氧氣機賣光

中國專家近日警告，有些老人染疫後會出現完全感覺不到胸悶、呼吸困難等的「沉默性缺氧」現象後，民眾開始搶購家用氧氣機，不少電商平台的家用氧氣機賣光。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任、國家傳染病醫學中心主任張文宏22日在演講中提及，應警惕老人感染COVID-19後會出現「沉默性缺氧」。

他表示，有些老人送醫時為時已晚，因為他們對缺氧反應遲鈍，甚至完全感覺不到胸悶、呼吸困難等，這種現象可以稱為「沉默性缺氧」。例如90多歲老人躺在床上動也不動，被發現異常時已經缺氧很久，特別是子女忙碌、由阿姨照顧的老人，出現「沉默性缺氧」的風險可能更高。

張文宏表示，如果缺氧短時間內沒有獲得治療，病人很容易變成危重症肺炎，建議居委會或企業可以給有老人的家庭送一個脈搏血氧儀。

中日友好醫院副院長、國家呼吸醫學中心副主任曹彬也建議，脆弱人群應盡早在發病初期進行抗病毒藥物治療，並且準備指夾血氧儀進行重症監測。有些老人在嚴重低氧時仍沒有明顯的胸悶、呼吸困難，「這是非常危險的，需要立即吸氧。」

報導指出，近日多名醫生提醒疫情中的老人要警惕「沉默性缺氧」風險後，氧氣機的熱度再度攀升。

23日一天之內，京東、淘寶等電商平台多款氧氣機都被搶購而缺貨，有些平台新上架的產品很快就賣光。例如，淘寶一家旗艦店23日上午11時開賣一款氧氣機，3小時後該產品已經下架。

淘寶平台另一家官方旗艦店，已經搜索不到氧氣機相關產品，該店客服表示氧氣機已經沒有庫存。

報導引述山西民眾張瑩（化名）表示，家中有2位老人，其中一位有較嚴重的心血管疾病，為了讓老人平安度過疫情感染高峰，她21日花費人民幣2690元（約新台幣1.1萬元），在京東平台下單買了一款3升的氧氣機。

多家氧氣機生產企業表示，短期需求暴增，正在加緊生產。

不過，首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾此前接受陸媒訪問時表示，氧氣機主要是供慢性呼吸系統疾病患者使用，一般健康家庭無需在家中配置。

李侗曾表示，如出現胸悶、氣喘、呼吸困難或其他低血氧症狀，應第一時間前往醫院就診，不宜在家中自己使用氧氣機吸氧，吸氧濃度過高或時間過長都容易導致氧中毒，造成危險。