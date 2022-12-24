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中國疫情大爆發 多地鬧血荒

中央社／ 台北24日電

中國疫情大爆發，導致捐血人數同時銳減，多地出現血液庫存告急現象。官方因此修改染疫後捐血的規定，但是血液緊缺的狀況仍未能獲得緩解。

據陸媒財新網報導，從本月12日開始，雲南昆明血液中心在微信公眾號上求助，表示昆明平均每天需要約500人的捐血，才能基本滿足臨床用血需求。隨著疫情高峰，平均每天捐血人數不足百人，已危及孕產婦、危重症患者的搶救，血液庫存全面告急。

血庫告急的現象非雲南昆明獨有，江蘇血液中心在13日也曾發布倡議書，指出血液庫存已跌破最低警戒線，「今年12月份獻血人次和獻血量與去年同期相比，分別下降了57%和54%」，目前A型血只能滿足3天的臨床需求量，B型、O型、AB型已不足5天用量。

報導指出，雲南、江蘇、山西、山東、江西、浙江、福建、甘肅等多地血庫先後發出「告急信」。

一名江蘇蘇州二甲醫院內科護士指出，目前缺血的情況暫時還沒有影響到急危重症患者施手術，但不危急的患者已經很難得到足夠的供血，只能「能平分就平分，分不了就給更嚴重的一個人多一點」。

按照中國以往規定，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者需要在治癒出院6個月之後才可捐血。這可能是現在導致中國出現血荒加劇的原因。

為了因應血荒，17日國家衛生健康委、中央軍委後勤保障部兩部門聯合印發「血站新冠病毒感染防控工作指引（第二版）」（下稱：「指引」），更改了染疫後的捐血規定。

根據最新的「指引」表示，感染COVID-19（重型和危重型除外），最後一次核酸檢測或抗原檢測陽性結果7天後可以捐血；重型或危重型感染者，康復6個月後可捐血。

現在中國多地的捐血政策正在微調，放寬標準。

比如，同為發生血庫告急的武漢，武漢血液中心的工作人員指出，輕症感染者症狀完全消失且抗原檢測陰性14天後即可前來捐血，不需要額外證明。但是，有肺部症狀的普通型、重症患者，仍需暫緩6個月獻血。

廣州血液中心則表示，目前當地政策仍是感染了COVID-19之後6個月不能捐血，但是政策可能將轉變。

報導引述香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁表示，目前沒有證據表明COVID-19可以通過血液傳播，但是香港出於謹慎，與防止血站感染、確保捐血者身體情況良好等原因，規定感染者轉陰14天後才可捐血。

新冠肺炎

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