防疫鬆綁後 中國兩院院士一天4人離世

中央社／ 台北24日電

中國放寬疫情管制後染疫數大增，官方公布因疫亡故人數雖寥寥可數，學界近期卻不斷傳出病亡的消息。其中，中國工程院、科學院昨天一天內就有4位院士去世；15至23日，共10位院士離世。

陸媒澎湃新聞今天報導，97歲的著名生物化學與分子生物學家、中國科學院院士張友尚因病醫治無效，23日病逝上海。

據報導，中國今年內已痛別48位兩院院士，值得注意的是，光是23日一天之內，就有包括張友尚在內的4位兩院院士離世。

另外3位為：86歲的中國科學院院士、自動控制和電力系統工程專家盧強在北京逝世；90歲的中國工程院院士、生態學和森林學家李文華；57歲的中國科學院院士、中國科學院上海藥物研究前所長蔣華良在上海逝世。

據公布，自15至23日，共有10位中國兩院院士離世。

作為中國在科學技術和工程技術方面設立的最高學術稱號，中國科學院院士和中國工程院院士均為終身榮譽，並稱「兩院院士」。

報導另指，中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所網站昨天發布訃告，74歲的著名經濟學家、中國社會科學院學部委員、中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所前所長汪同三因病於22日在北京去世。

當局均未提及上述兩院院士及汪同三身患何病，也未提到是否與COVID-19疫情有關，但自7日發布防疫新10條政策大轉彎，原本堅持的「清零」政策棄守，整體染疫數自此大增，醫院相關門診爆滿，退燒藥感冒藥被搶購一空，外媒更披露多地火葬場大排長龍、工作量較去年同期暴增。

這段期間，中國媒體、網路及各機構公告的訃聞也大增，年長的退休學者、專家、普通職工、藝術家相繼離世，死因多未公布，但外界普遍認為與染疫有關。

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