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中國學者：防疫轉型期 政府不能過度退位失位

中央社／ 台北24日電

中國鬆綁COVID-19防疫措施後病例爆增，有學者表示，政府應在疫情轉型期扮演重要角色，透過各種方式來防止疫情大幅擴散，「不能過度退位、失位」。

陸媒澎湃新聞今天引述北京大學法學院行政法學教授沈巋，作了上述報導。他說，許多國家和地區的疫情中，病亡情況都集中在高齡和有慢性病的人群中，「當下首先要關注脆弱人群的健康安全，為他們築起防波堤」。

中國7日發布防疫新10條，防疫政策自此大轉彎，捨棄了原本堅持的「清零政策」，而整體染疫數大增。值此之際，一年一度的春運又登場，人員大規模流動帶來的疫情風險，受到關注。

報導表示，春運是大城市往中小城市、中小城市往農村的人群遷徙，也意味著疫情可能往脆弱人群更集中、醫療資源更薄弱的地區擴散。

沈巋受訪時說，政府應當在疫情轉型中扮演重要角色。因為公共衛生事件與民眾關係密切，傳染病容易在人與人中間傳播，需要政府力量透過各種方式來防止大面積擴散，政府「不能過度退位、失位」。

他建議，在疫情轉型期，由政府出爐個人防疫的指導性意見，供民眾了解如何進行自我防護及治療。如此一來，民眾可在蕪雜的訊息中，找到權威可信的內容；同時與民眾進行公開透明的風險交流也是必要的。

他並認為，可以倡導「錯峰返鄉」，不僅是保護脆弱人群，也可以減少醫療擠兌的風險。

中國國務院聯防聯控機制15日印發「加強農村地區新冠肺炎疫情防控和健康服務工作方案」，要求鄉鎮政府和村民委員會及時關注掌握返鄉人員訊息，提示做好健康監測，在返鄉初期規範配戴口罩，減少與家中老年人尤其是合併慢性病者的接觸。

新冠肺炎

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