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北京渡過感染高峰 發熱門診人潮減但老人比重增

中央社／ 北京24日電

中國防疫鬆綁後疫情最嚴重的北京似已渡過感染高峰。北京部分醫院表示，12月上中旬就診人潮暴增的發熱門診，本週以來已見緩和，約是最高峰期一半。但老年患者的比重卻明顯上升。

綜合中國媒體報導，北京兒童醫院門診部主任李豫川表示，兒童醫院發熱咳嗽門診平日的24小時接診量約900人次，但10、11日就激增到1800人次左右；同一時期，網路門診單日最大接診量更攀升到2000人次左右。

李豫川指出，20日起，兒童醫院發熱咳嗽門診病人數量出現明顯回落。若以圖形表達，呈現「先急速上升，再逐步下降」的倒V字形。

天壇醫院感染科主任王寶增表示，目前天壇醫院發燒門診每日就診人數，已經從最高峰期的單日超過500人，下降到每天250人左右。

安貞醫院醫務部長孟黎輝指出，「政策調整」後，安貞醫院發熱門診最高峰的單日接診量超過400人次，是過去的10幾倍；而急診的單日接診量也維持在500人次以上。

孟黎輝表示，最近幾天安貞醫院發熱門診的接診量呈下降趨勢，目前大致在200人次左右，約是最高峰的半數，這兩天和前段時間的極限值相比「稍稍感覺有點寬鬆」。然而，急診數量仍然居高不下。

宣武醫院感染疾病科主任田耕表示，優化防疫新10條7日發布後，宣武醫院發熱門診8日起就診量急劇成長，從剛開始的單日100餘人，激增到15日的約350人。

田耕指出，隨著北京全市疫情逐漸平穩，宣武醫院發熱門診的就診量已呈下降趨勢，這幾天單日穩定在150至200人之間波動。

北京市衛健委有關官員也表示，21日全市發熱門診接診患者6.5萬人次，較15日最高峰的7.3萬人次減少11%，發熱門診就診需求整體趨於緩和。

但田耕提到，雖然發熱門診的就診人數趨勢向下，但COVID-19患者的結構卻出現變化。剛開始的患者以中青年為主，老年患者比重僅約10%至20%。但這幾天，老年患者比重卻上升到40%至50%。

他指出，COVID-19的Omicron變種病毒潛伏期短、傳播快、感染達峰速率快。年輕人、免疫力強的患者能很快恢復，但老年人免疫力低、病毒清除慢、持續時間長，一旦病情加重發展成肺炎，容易出現併發症。

田耕說，最近需要緊急住院、插管、搶救的患者明顯增加。過去，發熱門診1天都未必能開出一張住院證，這幾天每天就能開出10幾張甚至20張。

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