快訊

檢討敗選比蔡親民 賴清德能帶民進黨走出最長的暗瞑？

博客來假承攬真僱傭爭議 李姓清潔工發聲：我就為了一口飯在忍耐而已

從烏俄看台海持異議 米爾斯海默認大陸不可能和平崛起

廣東東莞單日染疫逾25萬人 二千餘醫護感染仍工作

中央社／ 台北24日電
圖為上月廣州市民接受核酸檢測。中新社
圖為上月廣州市民接受核酸檢測。中新社

中國疫情大爆發，廣東東莞衛健委昨天說，當地感染數每天以25萬至30萬人的規模增長，面對嚴峻挑戰，醫護人員染疫仍堅持工作的達2528人，而「真實狀況肯定遠比這個數據要更為嚴重」。

東莞市衛生健康局昨天在微信公眾號發文指出，根據數字模型預測結合專家評估判斷，東莞感染者正以每天25萬至30萬人的規模增長，且增速越來越快。

據網上資料，2020年底，東莞常住人口為1046.66萬人。

文章指出，眾多醫療機構和醫護人員承受史無前例的嚴峻挑戰和巨大壓力。截至22日，全市公立醫院、社衛機構新冠核酸或者抗原陽性，或者發燒（體溫≥37.5℃）的情況下帶病堅持上崗的醫護人員達2528人。

但是，東莞衛健委表示，上述數據僅僅只能作為參考，真實狀況肯定遠比這個數據更嚴重，因為目前醫療機構提倡醫護人員非必要不測核酸，非必要不測抗原，很多人哪怕出現了COVID-19症狀，只要沒有倒下就堅持工作。

東莞衛健委又透露，市人民醫院3000多名在崗職工中，目前近一半已被感染；市濱海灣中心醫院所在的虎門鎮人口超過100萬，被感染的醫護人員層出不窮；暨南大學附屬第六醫院被感染的醫護與日俱增。

當地的清溪社衛中心副主任錢雋表示，他從醫近30年，從未經歷如此慘烈之形勢，「即使非典（SARS）也沒今日之嚴峻」。

寮步社衛一個中心20個站點的發熱門診接診人數每天創紀錄，截至22日，這個數字已經突破6000大關。

該中心主任汪應濤說，近170名醫護人員中近2成病倒居家休息，「還有很多人輕傷不下火線」。

東莞衛健委這篇文章最後盼中國民眾能對醫護多些理解，少些責罵，並說，「這一關肯定會過去」。

中國自7日發布防疫新10條後，防疫政策大轉彎，捨棄原本堅持的「清零政策」，整體染疫數大增。一份網傳中國國家衛健委昨天的會議紀要顯示，12月1日至20日累計感染已達2.48億人，占總人口的17.56%。

新冠肺炎

延伸閱讀

中國首例！青島公布單日約50萬人感染且將續增

中市議員張家銨勝選連任…今二度確診 將如期宣誓就職

染疫、用藥過量…美國人預期壽命減至76.4歲 1996年以來最低水平

中國COVID-19疫情爆發 染疫長者擠滿大城市醫院

相關新聞

中國首例！青島公布單日約50萬人感染且將續增

繼中國國家衛健委內部推估全國染疫數據首度曝光後，山東省青島市衛健委今天也主動公布數據，指全市目前每天新增49萬至53萬人...

上海呼籲市民：雙休日非必要不外出、暫停各種聚會

新華社指出，連日來，上海新冠病毒感染人數明顯上升，給現有醫療資源造成較大壓力。因這個周末適逢耶誕節，上海市健康促進委員會...

廣東東莞單日染疫逾25萬人 二千餘醫護感染仍工作

中國疫情大爆發，廣東東莞衛健委昨天說，當地感染數每天以25萬至30萬人的規模增長，面對嚴峻挑戰，醫護人員染疫仍堅持工作的...

8歲男童自願照顧確診女同學 連累全家都確診 登熱搜破2.4億

母親指他「非要去照顧女同學」，被人揶揄他感染的是「舔狗株」，被男童有何回應。結果男童看了鏡頭一眼，卻唸起三字經來：「人之初，性本善。」結尾是男童笑着說：「我就是要去照顧她。」

驚人！大陸不到三周就走了10名「兩院院士」

中國大陸新冠疫情大爆發，因官方已無力統計具體確診及死亡人數，因此對於當前實際疫情各界均不得而知。值得關注的是，根據大陸媒...

網傳中國衛健委內部文件 曝20天2.48億人確診

中國新冠疫情持續擴散，一份網傳中國國家衛健委會議紀要顯示，根據估算，12月1日至20日累計感染已達2.48億人。上海新冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。