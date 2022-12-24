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中國首例！青島公布單日約50萬人感染且將續增

中央社／ 北京24日電
圖擷自山東網
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繼中國國家衛健委內部推估全國染疫數據首度曝光後，山東省青島市衛健委今天也主動公布數據，指全市目前每天新增49萬至53萬人染疫，25、26日更將以這一數字的10%增加。

青島市是中國防疫鬆綁後，已知第1個公布推估染疫數字的地方政府。青島市衛健委官員表示，上述數字是依監測數據推測而來。而當前青島的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染發病高峰期還未到來，正處於高峰來臨前的快速傳播階段。

星島日報報導，青島市衛健委相關官員表示，上述數據可從兩方面理解。一方面，每天新增多達50萬的感染人數，的確意味著當地醫療系統面臨較大考驗；另一方面，這意味著青島很快將出現感染高峰，且第1波集中感染期不會持續太久。

青島市衛健委指出，目前青島已建立並強化分級分類診療體系，構築醫療救治3道防線，希望拉平高峰期曲線，爭取時間因應患者求醫情況，減輕短時間內的醫療資源擠兌現象。

青島全市常住人口超過1000萬，是中國14個「特大城市」之一。報導指出，依每天50萬人感染計算，只需20天左右，青島基本上可達到群體免疫的終極目標。

在青島之前，中國諸如北京、成都等城市已經歷感染高峰，且有緩步下降趨勢。其中，成都相關部門透露，全市發燒門診單日接診量已從最高峰的4.2萬人次，降至目前的1.8萬人次；網路醫院涉疫診療量也從單日4800餘人次降到2900多人次，已渡過感染最高峰。

新冠肺炎

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