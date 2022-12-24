快訊

世足賽／法國球迷控阿根廷進球不算 光頭裁判「秀照片」回擊：不要雙標

獨／解雇清潔婦惹議 統一超商：博客來總經理即刻調離現職、啟動內部調查

避免傳染家人 中國染疫者爭住集中隔離驛站

中央社／ 台北24日電

中國官方放寬COVID-19防疫措施後疫情大爆發，據報導，多地近日陸續推出健康驛站、「陽性隔離套餐」，供染疫者集中隔離，大量無法居家隔離的感染者爭搶自費入住。

綜合新京報網等陸媒報導，隨着疫情全面爆發，中國多地重推集中隔離設施，浙江杭州和安吉、福建建甌和武夷山以及上海、雲南大理、江蘇徐州、山西鹽湖、山東東港、貴州碧江、內蒙古鄂爾多斯近日陸續推出健康驛站、「陽性隔離套餐」，供染疫民眾集中隔離。

其中杭州方面表示，為滿足感染者不具居家隔離條件或避免傳染家人的需求，已儲建1萬6030間隔離房，感染者可申請集中隔離，住宿費低於市場價，餐費少於每天人民幣100元（約新台幣450元），兩天前推出後，已逾1600人申請，預計數字將不斷攀升。

鄂爾多斯康巴什推出的隔離公寓每日費用165元；大理則選定6間酒店作健康驛站，住宿費每天約180元。

此外，廣東佛山潭洲會展中心改造為全省最大的方艙發燒門診，前天起24小時服務。現場接近1萬平方公尺，首批10個診室，單純發燒患者現場診治、繳費取藥。

報導表示，會展中心並轉化成為健康監測點，有床位供受感染市民免費留艙觀察，不影響家人健康。

新冠肺炎

延伸閱讀

中市議員張家銨勝選連任…今二度確診 將如期宣誓就職

染疫、用藥過量…美國人預期壽命減至76.4歲 1996年以來最低水平

中國COVID-19疫情爆發 染疫長者擠滿大城市醫院

中國隔離政策內外不一 旅館環境差反增感染風險

相關新聞

8歲男童自願照顧確診女同學 連累全家都確診 登熱搜破2.4億

母親指他「非要去照顧女同學」，被人揶揄他感染的是「舔狗株」，被男童有何回應。結果男童看了鏡頭一眼，卻唸起三字經來：「人之初，性本善。」結尾是男童笑着說：「我就是要去照顧她。」

網傳中國衛健委內部文件 曝20天2.48億人確診

中國新冠疫情持續擴散，一份網傳中國國家衛健委會議紀要顯示，根據估算，12月1日至20日累計感染已達2.48億人。上海新冠...

避免傳染家人 中國染疫者爭住集中隔離驛站

中國官方放寬COVID-19防疫措施後疫情大爆發，據報導，多地近日陸續推出健康驛站、「陽性隔離套餐」，供染疫者集中隔離，...

酒店1晚500元…女入境「落地陽」 隔離+治療花逾萬

中國入境政策雖較之前放寬，但與本地陽性感染者可以居家隔離相比，還是有一定差別。目前入境除了48小時核酸證明外，還要5天集...

新年旺季遇疫情 京滬杭商場「陰了」砍營業時間3小時

隨著防疫「新十條」的落地實施，多地開始放寬疫情管控，導致染疫人數大增。新年消費旺季無奈遇疫情，多個省市商場近期均迎來「至...

中2院士同日「因病過世」！名人相繼身故掀恐慌 網促公布死因

中國傳出多位知名醫師、學者、中國工程院院士等近日過世消息，由於多未宣布具體死因，且時值中國的新冠疫情在管控放鬆後大爆發時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。