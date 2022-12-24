避免傳染家人 中國染疫者爭住集中隔離驛站

中國官方放寬COVID-19防疫措施後疫情大爆發，據報導，多地近日陸續推出健康驛站、「陽性隔離套餐」，供染疫者集中隔離，大量無法居家隔離的感染者爭搶自費入住。

綜合新京報網等陸媒報導，隨着疫情全面爆發，中國多地重推集中隔離設施，浙江杭州和安吉、福建建甌和武夷山以及上海、雲南大理、江蘇徐州、山西鹽湖、山東東港、貴州碧江、內蒙古鄂爾多斯近日陸續推出健康驛站、「陽性隔離套餐」，供染疫民眾集中隔離。

其中杭州方面表示，為滿足感染者不具居家隔離條件或避免傳染家人的需求，已儲建1萬6030間隔離房，感染者可申請集中隔離，住宿費低於市場價，餐費少於每天人民幣100元（約新台幣450元），兩天前推出後，已逾1600人申請，預計數字將不斷攀升。

鄂爾多斯康巴什推出的隔離公寓每日費用165元；大理則選定6間酒店作健康驛站，住宿費每天約180元。

此外，廣東佛山潭洲會展中心改造為全省最大的方艙發燒門診，前天起24小時服務。現場接近1萬平方公尺，首批10個診室，單純發燒患者現場診治、繳費取藥。

報導表示，會展中心並轉化成為健康監測點，有床位供受感染市民免費留艙觀察，不影響家人健康。