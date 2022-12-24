8歲男童自願照顧確診女同學 連累全家都確診 登熱搜破2.4億

非常時期開玩笑應適可而止？大陸新冠疫情嚴重，許多民眾確診發高燒卻買不到退燒藥，今日有陸媒上傳影片，報導江蘇1名8歲男童日前主動照顧確診的女同學，結果自己都被感染，回家後更傳染給父母，家長拍片質問男童，有人笑言男童感染了「舔狗株」。事件於周五（23日）登上微博熱搜，點擊量破2.4億，不過在網上引來一片罵聲，批評有內媒在非常時期仍將疫情新聞「娛樂化」，「這些熱搜真的很好笑？」。

今日有陸媒上傳影片，報導湖南益陽1名8歲男童日前去照顧1名已經確診的女同學，結果自己也被感染，他回家後更傳染了父母，變相為了照顧同學感染全家。片段中男童貼着退燒貼，母親指他「非要去照顧女同學」，被人揶揄他感染的是「舔狗株」，被男童有何回應。結果男童看了鏡頭一眼，卻唸起三字經來：「人之初，性本善。」結尾是男童笑着說：「我就是要去照顧她。」

事件登上微博熱搜，閱讀量破2.4億，但網上卻罵聲一片，質疑是在非常時間「刷流量」、「病毒娛樂化」。由於影片風格輕鬆等原因，引起許多批評，「確實有毛病，什麼都上熱搜」、「越看越覺得低能，把新冠當兒戲一般」、「我不理解給這個視頻買熱搜的原因是什麼」、「這熱搜，我看的都直尷尬」、「這一點都不搞笑」、「 多少人無藥可治，在硬抗着，你們卻在這裏娛樂化」。

不過，也有網民覺得影片瘋傳也無傷大雅，疫情下也要鬆一鬆，「不然報道每天病危多少人引起全國恐慌？」、「給毒株取名也挺可笑的」、「女孩：你別來了，隔壁小帥是陰性，我不能傳染給他」。

1名男童因為照顧確診女同學，最終自己確診再連累父母，引起熱議。微博影片截圖 1名男童因為照顧確診女同學，最終自己確診再連累父母，引起熱議。微博影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》