疫情爆發 中國農村醫療資源匱乏更令人擔憂

面對鬆綁後海嘯般的疫情，醫療資源匱乏的中國農村令外界擔憂。中國媒體報導，目前農村發燒門診病患已大增逾5倍，基層衛生院卻缺乏退燒藥，一旦染疫高峰到來，恐將難以因應。

中國新聞週刊報導，長期關注中國農村的武漢大學中國鄉村治理研究中心研究員呂德文表示，中國鄉村防疫不可預期之處，在於農村人口高齡化程度更深，且脆弱人群比較多，COVID-19重症率可能較高，對醫療資源將可能有衝擊。

報導形容，春節返鄉潮尚未完全到來，但疫情已「快人一步」，從一線城市蔓延到四五線城市，乃至於廣大農村地區。

河南省濟源市某偏遠山區鄉鎮衛生院醫師張雨茜（化名）直指，她們衛生院平時單日就診量可能只有10、20人，現在光是發熱門診都有50、60人就診。且最近4、5天就診的發熱患者中，80%至90%都是COVID-19感染者，且院內已出現醫護人員大規模群聚感染。

張雨茜說，衛生院最直接的困難是沒有藥品，現在只有少量退燒藥「布洛芬」及醫院自製的中藥可提供給村民。因為缺少資金甚至負債營運，她們衛生院平日就處於缺醫少藥狀態。防疫鬆綁後，感冒發燒類藥品也會很快消耗殆盡。如果連「布洛芬」都沒有了，到時病人數量又加倍，「我們該怎麼辦」？

南方醫科大學南方醫院感染內科及肝病中心副主任彭劼指出，中國農村地區由於老人兒童多、醫療資源匱乏、科學治療意識差等原因，農村地區防疫可能會面臨諸多挑戰。

報導指出，張雨茜的衛生院所在的鄉鎮，距濟源市區約50公里，戶籍人口約3.5萬人，但常住人口僅約3000人。但因各地疫情爆發，加上年關將至，很多旅居外地的當地人開始返鄉，這導致發熱門診就診量快速增加，且以年輕人為主，但其中一部分是幫家人取藥。因此，疫情已開始蔓延，尚未達到高峰。

張雨茜說，她們衛生院除了有少量「布洛芬」，像蒲地藍消炎片、小柴胡顆粒、對乙酰氨基酚片等退燒、消炎藥都沒有。而抗原（快篩）試劑庫存也不多，目前大約只剩500多份，也不知道用完了該怎麼辦。

根據報導，上述情況普遍存在於中國農村基層。貴州省多名鄉鎮衛生院院長反映「藥品特別缺」。貴州畢節市七星關區某鄉鎮衛生院院長馮化（化名）說，醫院啟用了發熱門診，求診病人裡超過一半都是COVID-19陽性。但院裡非常缺藥，特別是退燒藥。

馮化說，雖然上級在優化防疫新10條發布時就要求聯繫藥商進貨、備貨，但廠家一直發不出貨。而他的衛生院庫存退燒藥卻只有10、20盒，只能保證緊急退燒等需求，同時也使用一些中藥輔助退燒。至於下一級的村衛生室基本上都向鄉鎮衛生院取藥，所以目前情況也不樂觀。

山西省運城市某農村的一名婦女透露，現在全村陽性病例很多，自己全家和親戚朋友都感染了，但村裡卻沒有衛生室，隔壁村才有。她的外婆日前到隔壁村衛生室打點滴時，發現裡面都是發燒打點滴的患者，但只有1名70多歲的醫師接診。

馮化直指，鄉鎮老人本身抵抗力就差，慢性病也多，且部分人沒有接種疫苗，整體風險更高。當感染總量大增後，肯定會衝擊醫療資源。而貴州畢節另一家鄉鎮衛生院院長表示，他所在的鄉鎮患有慢性病的老人接近5%，隨著疫情越來越嚴重，老年人救治肯定是一個難點。

張雨茜擔心，農村老人防護意識比較差、又愛聚集，一旦疫情進入村莊，很可能一下子破防，疫情傳播的速度將難以控制。且這些老人基本上不買新口罩，可能半年甚至1年才會換1次，即便到醫院發熱門診就醫，醫生也很難說服他們戴口罩。

製氧機是中國疫情爆發後，各大醫院必備的急救設施。但根據報導，貴州省西部某村衛生室負責人孟浩（化名）說，整間衛生室只靠他一個人維持運轉，他自己花了人民幣3000多元（新台幣約1.35萬元）買了一台製氧機，在病人出現緊急情況時可以使用。