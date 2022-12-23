中國國產疫苗差 網傳防疫官員認了

據推特帳號「李老師不是你老師」轉貼網傳中國國家疾控中心副主任馮子健於清華大學的講座，他坦承中國國產疫苗非常差幾乎不防感染，而且打疫苗跟感染過一次獲得的免疫力差不多。

北京當局7日公布大幅放寬防疫管制的優化防疫新10條，據網傳貼文，馮子健於6日在清華大學指出：「後面政策會有非常大的開放，原打算靠疫苗等等加強了身體抵抗病毒能力再開放，現在看不太行，只好放了。」

馮子健當時另坦承：「政策不管是小步走還是做更大幅度調整，一定難以避免的經歷一次很強的疫情的過程，放開後第一波疫情衝擊一定會到來。」

他還說：「（國產）疫苗防感染非常差，幾乎不防感染」、「60%左右的人會被感染，累計感染率，在疫情回落後可能都會有80%－90%的人會被感染。」

馮子健指出：「大範圍感染過後，病毒會逐漸鈍化了，經歷廣泛流行後變成常見疾病，至於流行高峰會怎麼分布，每年一次還是每年幾次，地區性還是全國性，都無從預料，但肯定是要做適應性共存。」

中國自放寬防疫管制後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發，德國總統史坦麥爾（FrankSteinmeier）與中國國家主席習近平日前通話時表示，可立即馳援數億劑BNT疫苗協助抗疫，不過北京沒有接受。

另據路透社等外電報導，目前中國民眾無法接種國外研發的COVID-19疫苗，只能依賴國藥集團、科興和其他的國產疫苗，科興與國藥主要為滅活疫苗。

深圳一名雷姓醫生表示，儘管中國醫界整體不懷疑國產疫苗的安全性，但與外國製mRNA疫苗相比，總覺效果略遜。