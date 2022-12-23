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中國鬆綁防疫管制 法界籲對無辜違規者網開一面

中央社／ 台北23日電

美國之音（VOA）22日報導，中國自2020年爆發疫情至今，因涉及違反防疫規定被判刑的案例約有80宗，而如今當局已放寬防疫管制，中國法界雖呼籲判決應糾錯，但以中國國情而論恐障礙重重。

報導說，梳理最高法院管轄的中國裁判文書網，2020年以來這80起案例中，最高檢、公安部及最高法院曾以妨害傳染病防治罪處理28案，類型包括逃避隔離、隱瞞密切接觸史、拒不履行特定職責等類型。

今年11月至12月初也就是當局公布優化防疫新10條前夕，四川、湖南、山西等地仍有不少涉案通報，12月1日，「湖南紅網」發布消息，婁底市兩名感染者未向社區報備，出入公共場所未戴口罩被公安機關立案偵查。

12月3日，湖南張家界桑植縣的居民乘車從高風險地區返家，未報備行程及落實居家隔離，造成4人感染，公安機關立案調查。

但因中國已於7日公布新10條，動態清零走入歷史，中國最高法院前法官黃應生近期在微信公眾號發文說，既然當前防疫政策已改變，隱瞞行程或擅自外出等案件，若沒有引發疫情傳播，不宜定罪處罰。

他說，判刑沒有生效的個案，應終止審理，宣告無罪、不起訴或撤案；裁決已經生效的個案，也應該糾錯。

2020年1月20日，中國國家衛健委宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）列「傳染病防治法」所規定的乙類傳染病，並採取甲類傳染病的預防、控制措施，凡觸犯妨害傳染病防治罪，可處3年至7年有期徒刑。

浙江溫州城市大學退休法學副教授蔡釩肯定修法增列COVID-19的原意，但執行過程容易受人為因素影響，並說以鼓勵施打疫苗為例，若干機構藉由晉升與年終等方式威逼利誘，甚至下令不打疫苗就別上班了。

他說，而且就算非常成熟的疫苗也不保證萬無一失，卻強迫被注射COVID-19疫苗的對象，必須簽署可使機構免責的承諾書，這些都是不應該的。

中國維權律師王全璋更直指，妨害傳染病防止罪裡面有幾個界定觸法的條文，當局誇大化解釋，甚至由執法者與司法者自行定義，可說是無差別的一網打盡，即使行程碼出現錯誤，或者未如實申報，極可能因此被入罪。

儘管如此，法界人士對於中國當局能否糾錯並針對無辜違規者網開一面，看法顯得悲觀。

王全璋說，若是籌組陪審團由人民參與裁決，這種案件顯而易見一瞬間可化解，過去基於疫情防控的錯誤、不合法規定也會被廢止，但是整套機制是自上而下的、法條式的，即使日後糾正，可能若干無辜者已被關押許久。

蔡釩另指出，何況糾錯會影響司法當局的政績，法院的改判例和檢察院的抗訴全部都是有指標性意義，國家也會進行考核，一方面國家非常希望法界廉潔奉公，但是一旦糾錯，又會影響到單位的考核。

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