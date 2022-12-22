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澳門：23日起取消台灣入境健康碼紅碼與核酸檢測
澳門今晚宣布，12月23日零時起由台灣、香港和外國入境人士取消健康碼賦「紅碼」及核酸檢測要求，但仍要持採樣日72小時內核酸陰性證明入境。
據澳門政府網，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心22日晚間公布，因應COVID-19疫情和防控政策的調整，自2022年12月23日零時起，調整由香港、台灣和外國入境澳門人士的防疫措施如下：
一、維持登機、登船或登車來澳時須持有合要求的採樣日後72小時內核酸檢測報告的規定。
二、取消入境後的以下措施：落地核酸檢測、澳門健康碼為「紅碼」及入境翌日起計第3天接受核酸檢測。
三、入境後澳門健康碼為「黃碼」，接受自我健康管理，並自入境翌日起計連續5天，每天進行快速抗原檢測（快篩）並將結果上傳至澳門健康碼。第5天上傳快速抗原檢測陰性結果後，澳門健康碼轉為「綠碼」。
若上述過程中快速抗原檢測結果為陽性，澳門健康碼轉為「紅碼」，須採取感染者居家隔離措施。
公布提到，入境後可在任何時候離開澳門前往香港、台灣和外國，但直至入境翌日起計第9天零時前不能經澳門前往中國大陸的措施維持不變。
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