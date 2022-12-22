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路透：上海德濟醫院估年底前全巿半數人將染疫

中央社／ 上海/北京22日綜合外電報導

中國防疫大轉向，病毒傳播大體上不受控。路透社報導，上海德濟醫院估全巿2500萬人口下週末結束前有一半會感染COVID-19，已經警告醫務人員準備迎戰「嚴峻殘酷」疫情。

報導指出，多地爆發反封控「白紙運動」抗議風潮後，中國本月突然取消已讓14億人口付出重大經濟和心理代價的「清零」政策。

官方公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發3年以來感染死亡數維持在5241人，相較於大部分國家，這個數字微不足道，但是現在眼看就要急劇上升。

截至昨天，中國已連續兩天沒有通報新增染疫死亡數，即使殯儀館工作人員表示，過去一週需求應接不暇。

當局已經縮小染疫死亡的認定標準，遭到許多疾病專家批評。官方今天公布截至昨天的累計確診病例數為38萬9306例。

一些專家表示，官方病例數已經變成不可靠指標，因為解封後核酸檢測變少。

英國醫療資訊分析公司Airfinity最新分析顯示，中國恐將迎來世界上最大規模的COVID-19感染潮。擁有14億人口的中國，每天恐增100萬新病例及5000人染疫死亡，情況也可能更糟。這與官方數據形成鮮明對比。

Airfinity檢視中國各省數據後發現，首都北京和南方的廣東省確診病例數都呈現激增。

上海德濟醫院昨天深夜在官方微信（WeChat）公眾號上稱，估計上海巿已有約543萬起陽性病例、年底前全巿將有1250萬人染疫。

約有400名醫務人員任職的這家私人醫院稱：「耶誕夜、元旦和春節注定不會平安。」

據路透社，院方又指：「面對嚴峻殘酷情況，大上海將淪陷，醫院全體員工、家人，以及住院病人無一倖免，都將會感染。但是我們沒有選擇，必須團結應對，不可以逃避。」

這則貼文今天下午已經被刪除。醫院總機接線人員表示，暫時無法針對這則貼文作出回應。

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