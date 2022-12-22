趙立堅疑染疫 妻子發文抱怨買不到藥好無助

中國外交部發言人趙立堅近日疑似染疫在家，他的妻子湯天如19日在微博發文抱怨買不到藥「好無助」。但文章遭到網友群起嘲諷後，她火速刪文，隔天發文感謝鄰居分享退燒藥。

中國外交部發言人通常按週輪流主持例行記者會，但趙立堅2日迄今未現身。

據網路截圖，趙立堅妻子湯天如19日在其微博「大聰和臭丫頭」發文稱：「你」發燒幾天才會好？已經一週多了，買不到消炎藥、感冒藥、退燒藥，好無助。這些藥都去了哪裡？

湯天如微博有9.5萬粉絲，也算小網紅。但她發文抱怨後，卻引來網友群起質疑嘲諷。許多人表示，趙立堅好歹也是廳級幹部，怎麼可能拿不到藥，質疑湯天如在「裝」，太「矯情」；但也有不少人表達驚訝，竟然連發言人夫人也買不到藥。

還有網友質疑，中國外交部前兩天不是說有「體制優勢」，不需要外援嗎？

微博「寶兒姐種地」更發文反問湯天如：如果堅哥堅嫂嘴裡的「境外敵對勢力」把嫂子這條微博當真了，攻擊「阿中」抗疫3年了，到現在常用退燒藥連外交部中層幹部都買不到，更何況普通老百姓，發言人們將如何應對呢？「趙發言人夫人如此公然給境外勢力遞刀子，是何居心？」

湯天如遭群諷後，當天火速刪文。「寶兒姐種地」20日再發文稱，嫂子這次表演又沒成功，被罵刪帖了。外交部有自己的機關門診部，不太可能缺藥，「嫂子這把嬌撒的太無厘頭了」。

湯天如20日再發文稱，「感謝鄰居分享的4粒退燒藥解決了我們的困難」…這些藥物只是短期短缺，很快就會補充到位。這也意味著，她間接否認假裝買不到藥討拍。