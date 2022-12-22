染疫人數大增 中國被韓國列為檢疫查驗重點國家

鑑於中國防疫鬆綁後染疫人數大增，韓聯社報導，韓國疾病管理廳21日宣布，已自16日起將中國列為「檢疫查驗重點國家」。對來自中國的旅客加強入境篩查力度，採取較嚴標準。

相較於韓國將中國列為「檢疫查驗重點國家」，中國將於2023年1月3日將入境隔離放寬為0+3天、亦即免除集中隔離的消息甚嚚塵上。中國外交部發言人毛寧下午並未正面回應，僅表示中方將根據疫情形勢發展，「不斷優化便利」跨境人員往來的各項安排。

根據報導，韓國疾病管理廳21日宣布，中國自16日起被韓方列入「檢疫查驗重點國家」的名單中。但強調措施並非入境限制，而是在韓國仁川機場的入境檢疫階段，針對「感染風險高、且需要集中管理」者加大入境篩查力度。

報導提到，在這份最新「檢疫查驗重點國家」的名單中，共有10多個包括中國在內國家和地區被列入。

報導指出，體溫超過攝氏37.5度的入境人員通常被歸類為「有症狀者」，但「重點檢疫對象」的標準則為37.3度。因此，來自「重點國家」的入境人員若體溫超過37.3度，就須與同行人員一同接受核酸檢測。

報導說，韓國防疫部門是綜合考慮境外輸入病例數、各地確診病例數、出入境遊客增幅等因素，以每週為單位調整「檢疫查驗重點國家」名單。

至於中國是否將入境隔離放寬為0+3天，澎湃新聞報導，有媒體在中國外交部22日下午的例行記者會上詢問：據香港媒體（指香港衛視）報導，北京將在1月3日後調整入境隔離政策，中方能否證實有關入境防疫政策是否會調整？

毛寧回應稱，「我們將根據疫情形勢的發展，不斷優化便利跨境人員往來的各項安排」。