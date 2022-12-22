妻確診發高燒搶不到退燒藥 夫翻箱倒櫃驚見過世女兒遺留「禮物」

大陸疫情肆虐，退燒藥被瘋搶下，許多確診者一藥難求。近日微博瘋傳影片，有網民稱妻子確診後發高燒，只能在房內隔離，周圍都找不到退燒藥，情急下在家裏翻箱倒櫃，結果在雪櫃內發現過世女兒看病時遺下的「禮物」退燒藥，「看到你的名字爸爸再一次老淚縱橫」。網民看得心痛，寄語兩夫婦要保重身體，「孩子一定也希望父母能繼續好好過下去」。

大陸退燒藥難求，不少民眾搶購無門。浙江博主「櫻桃爸爸0614」上傳影片，稱他19日晚和妻子連夜排隊做核酸，未料妻子翌日真的確診，發高燒要獨自留在房內隔離。他想幫妻子紓緩症狀，但家裏沒有退燒藥，他跑遍附近的藥店都買不到，藥架全部被清空。

博主說有幾間藥店都叫他隔天一早再去買藥，但妻子發着高燒怕等不到，他在家裏不停翻箱倒櫃，最後意外在雪櫃內，發現過世女兒在14個月大時因為患肺炎而配的退燒藥物，感動稱「看到你的名字爸爸再一次老淚縱橫」、「櫻桃（女兒乳名）你是在幫爸爸照顧媽媽？」，憶起女兒在生時每次生病他都擔心萬分，每次去醫院要吊鹽水或驗血都令他非常痛心。

網民見到他過世女兒留下的「禮物」感動萬分，「太心疼了」，「你也要照顧好自己，叔叔」、「看得出，家人都很愛她」、「希望保重身體，孩子一定也希望父母能繼續好好過下去」。

事件中的女兒「櫻桃」在今年6月不幸意外離世，據陸媒報道，浙江杭州1名保姆帶2歲女童乘升降機上1樓後，將她遺留在升降機內自行離去，女童隨後獨自坐到上8樓後，從電梯間的窗戶墮樓身亡。

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文章授權轉載自《香港01》