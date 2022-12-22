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疫情升溫 上海市平均日接1.6萬通救護電話

中央社／ 上海22日電
圖為上海一處街道之前對居民進行核酸檢測。中新社
圖為上海一處街道之前對居民進行核酸檢測。中新社

上海COVID-19疫情升溫，據統計，120急救市級指揮室在16至20日期間，平均日來電量達1.6萬通，較去年同期激增136%，求助者以有基礎疾病老人為多，其中不少是失能、失智老人。

上海市醫療急救中心呼叫救護車電話號碼為120。根據120急救市級指揮室統計，16至20日期間，平均日來電量達1萬6511通，較去年同期增加136%；中心城區日均救護車派車量1808趟，較去年同期增加44%。

上海廣播電視台旗下網路媒體「看看新聞」22日報導，染疫人數持續增加，120接線員電話接聽沒有停過，他們負責救護車調度工作。120接線員朱瑾表示，天還沒亮就出門工作了，晚上回去天已經黑了，來電求助量很大。

120急救駕駛員呂建平說，這兩天很多病人感染新冠肺炎後，呈現氣喘、血氧濃度低等狀態，求助者以有基礎疾病老人為多，其中不少是失能、失智老人。由於危重症陽性患者增加，病床數不夠，發生救護車未能將病人交接給醫院的問題。

他說，救護車未能順利將病人交接給醫院稱為「壓床」，這使救護車資源愈加緊張，周轉率降低。遇到這種情形只能等，往往一等就是幾個小時；或者轉求助調度中心，看能否調度到其他醫院，將病人送過去。

對於救護資源吃緊問題，上海市政府22日透過官方帳號「上海發布」呼籲民眾非必要不打120，由於去電120數量激增，救護車運作有龐大壓力，輕症患者不要因為恐慌或是為了諮詢打120，要把熱線和救護車資源留給真正需要急救的患者。

若為發燒狀況，患者可以直接自行前往醫療機構發燒門診就診，不需要搭120救護車，建議就診時點對點，少選用公共交通工具。根據新10條，無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治，都不用叫120救護車。

新冠肺炎

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