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中國防疫新階段 官方：習近平多次做重要指示

中央社／ 台北22日電
中國國家主席習近平。美聯社
中國國家主席習近平。美聯社

中國國務院聯防聯控機制醫療救治組召開全國電視電話會議，根據國家衛健委消息，會議指出，在疫情防控進入新階段後，中共總書記習近平多次作出「重要指示批示」。

中國自7日頒布防疫新10條後，形同放棄以往「出現一起，就滅一起」的「動態清零」政策，防疫大幅轉向；而「動態清零」在此前官方的宣傳下，為習近平「親自指揮、親自部署」。

根據中國國家衛健委消息，21日國務院聯防聯控機制醫療救治組召開全國電視電話會議。會議指出，「疫情防控進入新階段後，習近平總書記多次作出重要指示批示」，在中央經濟工作會議上對優化調整疫情防控政策、順利渡過流行期、確保平穩轉段和社會秩序穩定做出重要部署。

會議又要求，各地要堅決把思想和行動統一到習近平關於疫情防控的「重要指示精神和黨中央決策部署」上來，充分認識新階段新形勢新任務。

會議強調，三級醫院要兜住醫療救治和生命保障的底線，全力做好老年和兒童重症患者醫療救治。各地要建立三級醫院分區責任制、明確三級醫院與縣醫院對口支援關係、二級以上醫院與養老院對口協作關係，壓實牽頭醫院主體責任，任何醫院不得以劃定區域為理由推諉、拒收其他區域轉來的重症患者。

縣醫院要守住農村居民健康的重要關口。同時，要緊盯養老院等重點場所、120急救等環節。

會議要求，要及時轉變工作思路，切實擔負起責任。要加大指揮調度和投入力度，細化實化具體化配套方案措施，全力做好醫療資源統籌調配，加強疫情形勢監測，有序落實壓峰措施，關注輿情社情。

新冠肺炎 習近平

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